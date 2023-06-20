泰山政策急轉彎！4元股息大縮水　證交所發聲了

台股體質尚稱穩健　金管會：今年表現仍優於多數亞股

▲台股今（20）日收跌89點，金管會表示，今年以來台股表現仍優於多數亞股，體質尚稱穩健。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲台股今（20）日收跌89點，金管會表示，今年以來台股表現仍優於多數亞股，體質尚稱穩健。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美股休市，亞股普遍走跌，台股今（20）日收盤也下跌89.65點，跌幅0.52%，收在17184.91點，成交值新台幣3112.26億元，3大法人則全數賣超，合計賣超117.43億元。對此，金管會表示，台股今年至6月19日仍漲22.19%，表現優於多數亞股，截至5月底台股本益比16.13倍，現金殖利率加計股票股利3.89%，上市櫃第1季稅前獲利及5月營收都創同期第三高，整體來說，台股體質基本面尚稱穩健。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金管會證期局官員指出，今日亞股普遍走跌，其中台股跌0.52%，日本股市跌0.24%、南韓股市跌0.21%、香港股市跌1.64%，上海股市0.33%，新加坡股市跌0.59%。

就今年截至6月19日的表現來看，台股漲幅22.19%，相較韓國漲幅16.68%、日本漲幅27.88%、上海漲幅5.39%、深圳漲幅2.34%、香港漲幅0.66%、新加坡跌幅跌0.31%，台股表現優於多數亞股。

而截至今年5月底台股本益比16.13倍，現金殖利率達3.7%，加計股票股利3.89%；截至6月19日的信用交易的整戶擔保維持率為181.08%。

至於上市櫃公司今年第1季稅前淨利6819億元，雖較去年減少44.49%，但獲利是歷年同期第三高，上市櫃公司至5月底營收累計15兆元，年減11.32%，營收也是歷年同期第三高。

就今年交易日均量來看，今年 以來截至6月19日止，台股集中市場日均量2445億元，較去年同期日均量2807億元，減少約12.9%，但同期間新加坡年減20.82%及香港年減14.35%，亞洲其他市場日均量也遞增，推估今年日均量變化主要受美國升息、俄烏戰爭等不確定風險，加上投資人觀望近期美國大型企業陸續公布財報結果，目前台股體質尚稱穩健。

不過，證期局官員強調，金管會密切關注國際金融市場變化，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續觀關國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

民眾景氣展望樂觀指數創17個新高　買房意願回去年3月高點

專家估日圓再貶可能性低　新台幣有升值空間但小心這風險

影響今年台股走勢重要因素　調查：15.4%民眾指向兩岸關係穩定度

兩天險！專家看台股登萬八有難度　但央行利率有望續凍到年底

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀