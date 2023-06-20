台股體質尚稱穩健　金管會：今年表現仍優於多數亞股

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就今年截至6月19日的表現來看，台股漲幅22.19%，相較韓國漲幅16.68%、日本漲幅27.88%、上海漲幅5.39%、深圳漲幅2.34%、香港漲幅0.66%、新加坡跌幅跌0.31%，台股表現優於多數亞股。
而截至今年5月底台股本益比16.13倍，現金殖利率達3.7%，加計股票股利3.89%；截至6月19日的信用交易的整戶擔保維持率為181.08%。
至於上市櫃公司今年第1季稅前淨利6819億元，雖較去年減少44.49%，但獲利是歷年同期第三高，上市櫃公司至5月底營收累計15兆元，年減11.32%，營收也是歷年同期第三高。
就今年交易日均量來看，今年 以來截至6月19日止，台股集中市場日均量2445億元，較去年同期日均量2807億元，減少約12.9%，但同期間新加坡年減20.82%及香港年減14.35%，亞洲其他市場日均量也遞增，推估今年日均量變化主要受美國升息、俄烏戰爭等不確定風險，加上投資人觀望近期美國大型企業陸續公布財報結果，目前台股體質尚稱穩健。
不過，證期局官員強調，金管會密切關注國際金融市場變化，目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健，金管會將持續觀關國內外經濟情勢，適時採行相關措施。