網路作者發文指遭補教狼師性侵　黃捷：不能讓他們逍遙法外

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黃捷指出，就受害者所指，這位補教老師是在鳳山、前鎮一帶任教，經側面了解已經掌握到嫌疑人及補習班，雖然司法的部分很可能已經過了法律追溯期，仍希望地檢署要立即介入偵辦，至少先請嫌疑人到案說明，釐清真相，市府也有權力進行行政調查，這位當事人非常勇敢，願意站出來指控這件事情，一定會面臨很多社會壓力，甚至是加害人各方面的威脅恐嚇，也希望她照顧好自己的身心，接下來就由行政及司法單位來守護大家。
黃捷認為，雖然這已經是20多年前的事情，但這位補習班老師直到現在都一直都有在任教，她擔心是否還有其他受害人，市府須儘快處理這件事情，不能再有更多的「房思琪們」受害，像這樣的狼師根本就是禽獸不如，也有許多家長爆炸，不能再有這種事情在高雄發生，若是事實，這位老師絕對不適合再任教。
高雄市教育局則指出，該案屬公訴罪，故市府獲悉相關事證後，教育局第一時間主動將現有相關事證移請高雄地檢署進行刑事調查，教育局同時針對該補習班啟動行政調查，如有疑似事件，呼籲當事人勇於舉發，市府絕不姑息並將予以保護協助。
教育局表示，該當事人親友向高雄市社會局家防中心通報後，教育局即同步獲悉相關事證，第一時間已主動將現有相關事證移請高雄地檢署進行刑事調查，並將由高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心擔任統一窗口，聯繫當事人確認相關訊息並予以保護協助。
教育局強調，將依補習及進修教育法第9條第6項第2項規定「有性侵害行為，或有情節重大之性騷擾、性霸凌、損害兒童及少年權益之行為者」啟動行政調查。此外，補習班教職員工經調查屬實有性騷擾、性侵害等情事者，應予解聘或解僱，並將行為人列入補習班不適任人員管理系統，終身不得聘僱。若補習班負責人為行為人，應廢止補習班設立許可。
教育局重申，如有疑似事件，呼籲當事人勇於舉發，提出申請調查或檢舉，以維護權益，通報專線，教育局社會教育科（07-7995678轉3092、3093、3095）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110