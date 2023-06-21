海基會率台商百人團參訪　陳其邁：投資高雄正對時

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陳其邁更指出，配合蔡英文總統「大南方、大發展」政策，位於S廊帶尾端亞灣5G AIoT扮演重要的角色，自110年獲中央支持以來，吸引鴻海、仁寶、IBM、帆宣、義隆等超過130家國內外廠商進駐，打造研發及資訊整合服務等企業旗艦聚落，透過智慧科技數據分析，除了結合半導體、電動車等重點發展產業，亦輔導在地傳統產業生產高值化、低碳排的零組件、材料。
中央看好亞灣發展潛力，今（112）年6月宣布啟動「亞灣2.0智慧科技創新園區」計畫，從原本預計5年投入106.64億元擴增為7年170.39億元，預估將帶來超過500億元投資、創造4,000多個就業機會，並結合多元樣貌的水岸景致與商業機能，提供兼具生活與遊憩的樂活空間。
陸委會主委邱太三讚許20年前與陳其邁在立法院共事，就感受到他對情勢研判的精準與做事的用心，高雄在陳市長帶領的團隊努力下，帶動高雄從移民勞動城市、傳統工業製造城市翻轉為AI科技智慧、文創美學的城市；海基會董事長李大維則鼓勵台商投資台灣、加碼投資台灣，高雄這些實實在在的成績，讓返鄉的台商領袖對選擇落地高雄更有信心。
高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄坐擁海空雙港優勢，土地、水、電、人才一應俱全，加上捷運、輕軌、台鐵、高鐵及國道形成的綿密路網，是新南向最好的戰略基地。陳其邁市長上任後指示經發局成立投資高雄事務所，逐案配置專案經理，提供各領域的投資者全方位的服務及投資障礙的排除，搭配地方獎補助措施，加速投資落地進程，歡迎台商回台首選高雄，市府會做企業最好的後盾，創造全台最優質的投資環境。