藍轟民進黨對苯巴比妥雙標　陳其邁：用專業解決

我是廣告 請繼續往下閱讀
第六選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）立委參選人陳美雅則質疑何謂不當用藥？用藥標準中央衛福部應該要予以公布，陳美雅指出這樣的問題應該不是只有高雄有，全國都可能存在類似的問題。陳美雅要求衛福部應該從源頭管控與徹查，並且把相關使用苯巴比妥成分的用藥規範明確化，讓全國的人民都能夠知道。
身為新手媽媽的李明璇則表示，這次市府以「非正當醫療目的來使用管制藥品」來開罰，到底苯巴比妥能否用於醫療使用？市府開罰的意義不就是認為不能使用？若無法使用，7年前就爆發為何迄今還不停用？為什麼沒有機制去追蹤管理？身為前公衛專家、自詡醫師市長的陳其邁應該要出來道歉，講清楚說明白。
高雄市長陳其邁指出，用藥安全都是基於醫療專業嚴謹的考量，管制藥品的追蹤查核，其實有兩個層次，第一個就是在藥品的流向、數量的追蹤，這個是每年都必須落實；第二個是在醫療範疇裡能夠更加強用藥的安全。
這次高雄是特別針對醫師處方是否適當，有沒有違反醫療常規，有沒有遵循用藥指引，從大概10萬張的處方中，用四大醫學中心小兒專科醫師的專業審查意見，把這些處方我們叫做peer review（同儕審查），在專業的再把它做一次審查，來讓我們醫師在用藥時能夠瞭解哪些藥以現在的用藥指引，跟專業的小兒科專科醫學會他們用藥專業的意見，來做一個審查跟建議。
所以包括高雄市、高雄縣醫師公會都全力支持高雄市政府落實護童專案，近一步來加強用藥的安全，因為過去不管是苯巴比妥的複方或者藥品，在用所謂的Off-Label Use（非常規醫療用藥）這些情況，這個大家都沒有針對問題去把它一次做釐清，所以我們這次就把所有四大醫學中心的專家匯集，大家來訂定一個用藥指引準則，希望醫師能夠落實孩童用藥安全，他也再次強調高雄市政府在做這件事情是用專業的問題來解決，其他都不做任何考量。