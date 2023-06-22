台瓜用咖啡做外交！瓜地馬拉胖卡巡迴台灣偏鄉　關懷學童與弱勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中也利用周間到雲林的光復國小，光復國小全校僅68位學生，當天除廖鴻達之外，瓜地馬拉大使駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）伉儷、以及瓜國留台大學生也共同參與。廖鴻達說，光復國小的小朋友知道胖卡車要來，非常重視這樣的活動，當天不僅有小學生特別畫了瓜國的國旗、國鳥去獻給大使；甚至還有小朋友特別努力學習一周的西班牙文試著想要跟大使交流。
此外，胖卡車也前進苗栗的廣愛教養院，廣愛教養院收容15歲以上的智能障礙者，還特別現場提供瓜地馬拉現磨咖啡，也貼心地準備了餅乾和果汁；兩位在台就學的瓜國學生也在現場帶來多首當地歌曲，院內師生都被美妙的歌聲感染，紛紛起身來一起跳舞，還有幾位院生的才藝表演，也加深了活動的歡樂氛圍。
對於本次活動，廖鴻達說，國人多數的反應都非常熱烈，在網站上即使有「罵」的留言，也是抱怨找不到胖卡車。廖鴻達也表示，一般有喝咖啡的人一定知道瓜地馬拉咖啡極富盛名；而對於一般不清楚咖啡、單純品嘗的人來說，就有推廣的效果。
談到邦交國，廖鴻達語重心長地說，邦交國的概念對於台灣人來說是很飄渺的，很多人覺得邦交國都是貧窮、落後的國家，甚至認為是「小黑鬼」，一直跟台灣人要錢、要台灣的援助；從另一個角度來說，只是在聯合國、WHA等大會上幫台灣發聲，這對民眾而言都是遙遠的、更沒有切身之感。
廖鴻達說，事實上，瓜地馬拉已經是台灣第4大的咖啡供應國，市佔率到達10%；甚至瓜地馬拉的糖市佔率超過20%，更是市佔率第一，超越泰國市佔率。
透過這個活動，廖鴻達說，希望讓國人了解，兩國的交往不只在政治上互相協助、經貿上的互相協助，文化上也能互相了解、更對於國人的生活息息相關；是從一個積極、正面的角度出發。
對於未來的規劃，廖說，希望這個計劃能夠繼續進行，但都需要看明年度預算編列的情況；另一個中美洲的邦交國貝里斯，也對於這次活動非常認可，而貝里斯對於台灣，在宏都拉斯斷交後，國內的白蝦、可可等農產品，也都是可以推廣、且台灣所需的重要產品。