31人搶救不治！中國寧夏燒烤店氣爆　目擊者：衣服都炸沒了

我是廣告 請繼續往下閱讀
從網傳影片中可以看到，燒烤店竄出了火舌，火勢凶猛，黑煙滾滾，馬路上到處散落著玻璃碎片，現場還有摩托車倒下，一片狼藉。
一名目擊現場的外送員表示，當時聽到了兩聲爆炸聲響，在「七八百米外就能聽見」，當時正值晚餐尖峰時間，現場顧客非常多，「我跑完外賣過去的時候，已經爆炸了。看到有個路過的人，炸得上半身衣服都沒了，就在門口。」
另一名目擊者則表示，事發當時她和母親正在距離爆炸的燒烤店大概50公尺距離，突然聽到一聲巨大的爆炸聲，之後有兩名服務生從店內跑出來，其中一人嚇得跌在地上，店裡則冒出濃煙，現場可以聞到很濃的煤氣味。爆炸後約5分鐘，消防和救護員分別趕到現場，但半小時後燒烤店二樓的火還在持續燃燒。
在事發之後，救援人員緊急在現場進行搜救，並將現場傷者送往醫院治療。截至22日凌晨2時，救援現場發現和搜救出38人，均送往醫院緊急搶救。截至22日上午8時，被救出的38人中，有31人經搶救無效死亡，另有7人受傷，其中危重1人、中度燒傷2人、輕症2人、玻璃劃傷2人。《大紀元》報導指出，由於中國當局慣於在數據上造假，實際情況可能更加嚴重。
目前事故發生的具體原因仍在調查當中。寧夏回族自治區黨委書記梁言順第一時間即趕赴現場，並於凌晨緊急召開會議，要求立即成立事故調查組，盡快徹查燒烤店事故原因，依法依規依紀嚴格追究責任。習近平也對這起事故作出重要指示，要求當局全力做好傷員救治，加強安全監管。