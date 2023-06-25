Rosé原本要當律師！女神「5個小祕密」曝　竟創下2項金氏世界紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
Rosé出生於紐西蘭律師世家，也擁有紐西蘭國籍，從小在澳洲墨爾本長大，爺爺則是大法官，原本她就打算跟家人一樣踏上律師之路，出道前就讀澳洲貴族學校的法律系，她還是校內的啦啦隊長，在成為人氣偶像之前早已是名風雲人物。
因為爸爸一句玩笑話參加YG徵選
Rosé原本準備成為律師，但因為實在太愛唱歌，不只加入教堂唱詩班，還天天在家高歌，讓父親受不了開玩笑地說：「這麼愛唱不如參加徵選？」讓Rosé決定參加YG娛樂在澳洲雪梨舉辦的海選活動，且成功拿下第一名飛到韓國培訓，把天籟般的歌聲帶給全世界。
完全不會跳舞！Rosé才練4年就出道
Rosé是BLACKPINK成員中最晚進入YG成為練習生的，她入選時完全不會跳舞，但在零基礎的狀態下努力苦練，再加上天生就有出眾舞感，Rosé只練習4年就出道，即使如此，她的舞蹈能力卻不輸給團員，再加上令人陶醉的歌聲，成為團體中唱跳俱佳的存在。
創下兩項金氏世界紀錄
Rosé首張個人專輯中的主打歌〈On the Ground〉創下兩項金氏世界紀錄，分別是MV在YouTube公開第一天就累積4160萬觀看次數，打敗PSY的熱門歌曲〈江南 Style〉，創下「24小時內最多人觀看的韓國個人歌手Youtube影片」世界紀錄，另外〈On the Ground〉登上全球200多個地區的告示牌排行榜冠軍，而BLACKPINK的單曲〈Lovesick Girls〉也曾登上告示牌排行榜第一名，因此她也創下「首位以個人和團體作品先後奪下告示牌國際排行榜冠軍的歌手」的世界紀錄。
不只愛唱歌！Rosé超喜歡畫畫
Rosé除了熱愛唱歌之外，最大的愛好就是繪畫，且她從出道前就相當喜歡這項興趣，小時候還曾夢想成為一名美術老師，無論是油畫、插畫、水彩畫等畫風都難不倒她，Rosé在彈吉他唱歌之餘，最享受拿著畫筆進入創作世界，這般多才多藝的女神怎能叫人不愛！