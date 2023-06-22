全台獨特慶端午　中市穿木屐躦鯪鯉上千人響應

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穿木屐躦鯪鯉慶典，在光華高工樂儀隊音樂帶領下，同心龍、胖卡車接續前進，副市長黃國榮、民政局長吳世瑋、南屯區長林秋萬及民意代表等率上千名踩街民眾，從萬和宮前廣場出發，經文昌街、黎明路、南屯路二段、萬和路再返回萬和宮，木屐踩街的清脆聲響，以及參演學校、各里辦公處、社區發展協會等隊伍手持響板發出「嘎嘎嘎」聲響，加上鼓號及音樂聲，現場熱鬧歡騰。
黃國榮指出，南屯端午節「穿木屐躦鯪鯉」活動已登錄為台中市民俗類文化資產，近三年雖受疫情影響停辦，隨疫情解封、今年也強勢回歸，現場看到許多民眾到場同樂，期能持續推廣，把優秀的傳統文化和在地精神傳承發揚。
黃國榮提到，端午節吃肉粽很普遍，而「呷肉粽配麻芛」則是台中南屯人慶端午必吃的美食組合，麻芛湯是台中特有的消暑盛品，其產季剛好落在端午節前後，為讓民眾能品嚐台中在地特色農產，感謝萬和宮動員數十名志工挑揀多達260斤麻芛，煮成美味的麻芛湯與民眾分享，還有文昌公廟及台中魚市場提供魚丸湯、肉粽等，讓民眾感受南屯在地的熱情，度過難忘的端午慶典。
民政局長吳世瑋表示，南屯舊稱犁頭店，是台中市最早開發的地區，相傳是「穿山甲穴」，盛產稻米，當地習俗，農民會在端午節穿上木屐踩踏土地，喚醒冬眠的穿山甲，讓農產豐收，流傳至今「穿木屐躦鯪鯉」成為在地重要的端午節慶，並發展成台中特有且具代表性的端午節活動。
南屯區長林秋萬提到，除踩街及各式表演，此次活動特別規劃5梯次南屯文化探索之旅，由專業導覽人員帶領民眾走訪南屯老街、萬和宮、文物館及麻芛文化館，讓民眾了解南屯之美；並在南屯三角街舉行四人木屐競走、滾鐵圈、擔米籮、小朋友趣味賽跑等趣味競賽，讓民眾體驗古早童玩；另感謝萬和宮、文昌公廟及台中魚市場贊助3,000份的麻芛湯、肉粽及魚丸湯，免費提供民眾品嚐，讓參與民眾體驗不一樣的端午慶典。