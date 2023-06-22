下體長出「白珍珠」會不會傳染？2招分清是「珍珠丘疹」還是「菜花」 泌醫：復發率高當心癌變

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但常常會被搞混的是俗稱「菜花」的「尖銳濕疣」，可讓專科醫生觀察表面，如果表面光滑很可能是珍珠丘疹，凹凸不平則通常是菜花。
顧芳瑜解釋，尖銳濕疣是一種由人類乳突病毒（HPV）感染所導致的性傳染疾病，主要是透過性接觸傳染，是一種潛伏期長、復發率高的病毒性疾病。菜花通常會像疣一樣，發生在男、女生殖器或肛門周圍，如果不及時治療，疣體會增多增大，甚至有可能癌變。
他進一步說明，珍珠丘疹與菜花最大的相似處就是「治療後可能還是會復發」，經由雷射手術去除通常一週就可以復原。不過，曾有患者在不到半年的時間來燒了3至4次的菜花，因為這個病毒會有潛伏期 ，當免疫力低下時，可能又再不同的部位復發出現。
如何預防菜花
由於HPV病毒不只藉由性行為傳播，也有可能附著在物體的表面，雖然安全的性行為，像是全程使用保險套可以減少菜花的發生，但顧芳瑜仍然建議施打HPV疫苗以增加多重保障。目前台灣都只有九價疫苗了，也就是防護力最完整的HPV疫苗，因此大家不用再問幾價了。
本文經 顧芳瑜醫師 臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》授權報導
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