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下體長出「白珍珠」會不會傳染？2招分清是「珍珠丘疹」還是「菜花」 泌醫：復發率高當心癌變

下體長出「白珍珠」會不會傳染？2招分清是「珍珠丘疹」還是「菜花」 泌醫：復發率高當心癌變
下體長出「白珍珠」會不會傳染？2招分清是「珍珠丘疹」還是「菜花」 泌醫：復發率高當心癌變

每日健康-每日都做得到的健康

最近發現雞雞上面出現白白、光滑的一粒一粒，但不知道是什麼？泌醫表示，如果是長了「珍珠丘疹 」就不必太擔心，因不具傳染性也不會引起特殊症狀；但若是會透過性傳染的「尖銳濕疣」，就要及時治療，否則疣體會增多增大恐癌變；同時也建議大家接種HPV疫苗來預防。

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泌尿科醫師顧芳瑜在臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》說明，「珍珠丘疹」是一種生理性的自然異變，通常在陰莖、龜頭、冠狀溝緣部位以表面光滑且排列整齊出現 。可能是因包皮過長 、個人衛生狀況、分泌物與汙垢的堆積摩擦等原因造成，但不會引起特殊症狀，也無礙健康或具傳染性，因此不需要為此特別治療。

顧芳瑜醫師 授權提供
顧芳瑜醫師 授權提供
但常常會被搞混的是俗稱「菜花」的「尖銳濕疣」，可讓專科醫生觀察表面，如果表面光滑很可能是珍珠丘疹，凹凸不平則通常是菜花。

顧芳瑜解釋，尖銳濕疣是一種由人類乳突病毒（HPV）感染所導致的性傳染疾病，主要是透過性接觸傳染，是一種潛伏期長、復發率高的病毒性疾病。菜花通常會像疣一樣，發生在男、女生殖器或肛門周圍，如果不及時治療，疣體會增多增大，甚至有可能癌變。

他進一步說明，珍珠丘疹與菜花最大的相似處就是「治療後可能還是會復發」，經由雷射手術去除通常一週就可以復原。不過，曾有患者在不到半年的時間來燒了3至4次的菜花，因為這個病毒會有潛伏期 ，當免疫力低下時，可能又再不同的部位復發出現。

如何預防菜花

由於HPV病毒不只藉由性行為傳播，也有可能附著在物體的表面，雖然安全的性行為，像是全程使用保險套可以減少菜花的發生，但顧芳瑜仍然建議施打HPV疫苗以增加多重保障。目前台灣都只有九價疫苗了，也就是防護力最完整的HPV疫苗，因此大家不用再問幾價了。

 

本文經 顧芳瑜醫師 臉書粉專《鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師》授權報導

 

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