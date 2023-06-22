驗尿沒有糖，卻確診糖尿病！家醫：血糖值遠遠超標才可能驗的出

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家醫科醫師洪暐傑在臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》說明，糖尿病這個名稱，是源自於一位名叫Dobson的醫師，因注意到尿液有甜味，並且證實裡面的甜味是來自於糖。而事實上，糖尿病患也不見得每個人的尿液裡面都會有糖的反應。
腎臟怎麼製作尿液
洪暐傑解釋，人體的腎臟會過濾血液製造尿液，而一開始排出的尿液會進入到一個管子，叫做腎小管，就像淨水器濾心過濾後的水，會進入到水龍頭的水管。但是我們腎臟的腎小管比較不同，因為有些被腎臟過濾出去的物質像是糖份、電解質（如鈣離子、鈉離子等）其實是身體有需要的，糖份對身體而言也是重要，是熱量的來源，因此身體需要有效保存能量，這時候就會有一個機制，透過尿液經過長長的腎小管過程中，把這些糖份以及電解質這些物質再次吸收回體內，如果順利把腎小管裡面的糖都吸收回體內，最終我們排出來的尿檢驗起來就不會有糖。
尿液有糖的原因
雖然說腎小管能把腎臟過濾出來的糖給吸收回體內，但是這樣的能力是有限的，當如果從腎臟過濾出來的糖太多，腎小管就無法順利把所有的糖都回收，因此尿液裡面就會有糖出現。而腎臟過濾出來的糖量，跟血液裡面的糖濃度（也就是抽血驗出來的血糖數值）有關，當腎小管無法順利把所有的糖都回收，沒有被回收的糖就會從尿液排出去，因此驗尿就會有尿糖的情形。
血糖高和尿有糖的差別
洪暐傑進一步解釋，按照上面寫到的數據，血糖數值高於160至180 mg/dL的時候會出現尿糖，如果是長期糖尿病的病患，有可能甚至血糖到220 mg/dL才會導致尿裡有糖；但是空腹的血糖的標準值為126 mg/dL，就是糖尿病診斷標準，而這時腎小管還是能夠把所有腎臟過濾的糖都再吸收回來，所以尿裡面是沒有糖的。因此符合糖尿病診斷的病患，尿液不一定會有糖。
重點結論
總結來說，糖尿病病患如果血糖不是高過160至180 mg/dL、在腎小管能夠把糖給充份回收的情況下，尿液裡面不見得會有糖。
本文經 洪暐傑醫師 臉書粉專《洪暐傑醫師的愛講空間》授權報導
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