先天視網膜破損、白內障　林欣芳初當龍舟奪標手就成功

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「睜一隻眼，閉一隻眼」隊成軍兩年，去年參加小龍混合組，和一般民眾比賽，還晉級第二輪；今年則參加大龍混合組，人數更多，但不影響默契，與市長隊鏖戰到終點前才惜敗。
本次比賽「睜一隻眼，閉一隻眼」隊特別安排視障朋友林欣芳擔任奪標手，她先天視網膜破損，且有嚴重地白內障，賽前她特別緊漲，「人生第一次擔任奪標手，很怕沒有抓好距離，所幸順利完成任務，當下非常雀躍。」
已超過40歲的林欣芳擁有苗條身材，還有凍齡的長相，外人都以為她才20歲出頭，個性開朗地她熱愛運動，還曾跑完42K馬拉松，每週也都會跟視障跑團練跑，她表示，「運動很舒壓，也能沉澱心情，是我生活的一部分。」
個性開朗的林欣芳，總是帶給身邊的人滿滿地正能量，雖然視線模糊，讓她生活比一般人辛苦，但仍樂觀面對，「小時候上課都會準備望遠鏡和放大鏡，同學也都會協助我，學習沒有問題。我不會因為先天的限制就放棄，努力做好每一件事，享受生活。」
槳手魏麗惠先天右眼失明，左手的視力也不到0.1，她表示，「我會學著保護自己，例如先用腳確認是否有階梯或坑洞，才不會跌倒，造成別人地麻煩。」
雖然視力微弱，魏麗惠仍非常知足，「還能看見就是上天給予的恩惠，每天都要努力看看世界，因為不知道哪天就會完全看不見。」
魏麗惠藉由運動體驗人生，她曾漫步在花蓮太魯閣，並透過陪跑員「解說」美景，讓她身臨其境，「跑步只要有訓練，身體就會回饋給你，所以我會一直跑下去，也要嘗試各種運動，明年定要再來參加龍舟賽。」
本次龍舟賽魏麗惠和隊友也特別邀請市長蔣萬安一起來陪跑，不過市長謙虛的說自己跑不快。