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夏日消暑大家最喜歡喝冰水，陳冠蓁表示，其實喝溫熱的水，會影響人體局部排汗的速率，比起喝冰水，喝溫熱水更可以透過提高局部排汗速率，進而帶走人體更多的熱量，讓人感覺更消暑，還可以解渴。
消暑第 2 招 多吃清爽酸收食物
陳冠蓁表示，臺灣的夏季普遍濕熱，飲食上，多吃選用清爽酸收的食物，建議可以吃清熱退火的綠豆薏仁湯、以及養心的紅色食物，如紅豆、紅鳳菜或胡蘿蔔等。
也可多喝酸梅湯，因酸梅湯的酸味在中醫理論中有收斂的效果，可以收斂人體過多的汗水，以及收斂耗散過多的氣，讓心神不要那麼浮躁，也能消除暑氣帶來的疲累感。
消暑第 3 招 晚睡早起多運動
因為夏季日出早日落晚，依循追隨日光的原則，就可以晚點睡、早點起，很多人會擔心休息睡眠時間不足，陳冠蓁表示，這時候午休就很重要，可以避開陽光最炙熱激烈的中午，還能補充休息時間。
而在炎熱的夏天多運動，可以增強人體對熱的適應能力，透過流汗、血管擴張，可以讓人體散出更多的熱，也能讓全身的血流量保持充足。至於運動完後，也建議用溫熱的水洗澡，避免身體毛細孔打開的時候，受到風邪侵襲。
她也推薦大家按壓 2 穴位，第一個是位於手肘肱骨外上髁跟肘橫紋連線中點的「曲池穴」；第二個是在手掌虎口處的「合谷穴」，這 2 個穴位位於大腸經上，能幫助腸胃健康、排便順暢，提升整體精神陽氣，讓大家更有活力。
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 中醫師談「夏至」消暑養生，竟只要喝「1 物」就能做到！