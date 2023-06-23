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阮綜合醫院急診科醫師陳啟余表示，每年端午前後因為吃粽子消化不良的病例，以三、四十歲男女居多，除了吃太多，還有就是吃太快，餐後不久肚子就脹痛到直接掛急診檢查吃藥。
粽子吃太多腸胃病復發
消化系內科醫師蕭偉成指出，粽子容易消化不良主要是糯米具有黏度高、不易消化的特性，它主要為支鏈澱粉，在腸胃道消化時間會比較久，容易感到消化不良、腹脹。
其次肉粽是高熱量、高油脂、高澱粉、高鹽、低纖維的食物。食材口味較鹹，一顆熱量就高達600大卡，對本身有糖尿病、消化不良、胃部疾病者來說，更容易引起噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、胃酸逆流等症狀。
原本就有胃食道逆流、胃潰瘍、胃發炎、便秘等腸胃部疾病史的民眾，端午節前後「舊疾復發」前來就醫的情況也比平常多，她也提醒胃食道逆流、消化性潰瘍及三高糖尿病者都要謹慎地酌量食用。
吃粽子千萬別配汽水
院營養室主任黃佳進則建議，粽子的主食材可將燕麥、蕎麥、紅豆、薏米、小麥、糙米等和白糯米混合，以減少攝取支鏈澱粉，另外不易搭配含有二氧化碳的汽水可樂或氣泡飲，避免導致胃脹氣。
除此之外，粽子有可立即食用的方便性，一不注意就會連吃幾個，或當成正餐以外的點心，若攝食過多熱量、身材會走樣，建議應同時應該吃等量的蔬菜與富含酵素的水果，有助消化並幫助胃排空。
醫師也提醒，粽子不管甜鹹，不能攝取過量。粽子更要趁熱食用，冷卻後會更難消化，也最好不要粽子配冷飲一起下肚，很容易讓糯米凝固，會造成消化不良、脹氣，民眾要多克制。
圖、文／謝承恩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 粽子吃太快又配飲料鬧肚疼！端午節前後掛急診人數爆增