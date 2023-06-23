「腦中風」國人十大死因第5名　國健署訂定4項預防策略

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「這些」不良習慣累積 血管提早老化、提升中風風險腦中風發生前通常無症狀，主要是因為腦部某區域血管有阻塞或破裂，導致無法供應腦部氧氣需求，而發生腦功能障礙，影響該區支配的肢體功能、語言功能或意識障礙等導致失能，並有致命的危險。
國健署提到，現代人容易攝取高油、高糖、高鹽（鈉）的食物、水分攝取不足，且工作型態比較偏向久坐少動等，都可能會增加血壓或血液中的膽固醇，讓血液黏稠、血管缺乏彈性，長期下來造成血管提早老化，增加血管病變風險。
此外，若是家中父母、祖父母或兄弟姐妹之間有中風病史，或曾發生心肌梗塞或猝死者，自己出現中風情形的機率也會比其他人高。
如何預防腦中風？ 國健署提4策略因此，腦中風危險因子包含吸菸、運動量不足、肥胖、高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動及腦中風家族史等。
除了家族史外，其他危險因子都可以透過改變生活習慣、疾病預防等來降低腦中風的發生機會。國健署表示，民眾可依據自身情形採取以下預防策略，降低罹患腦中風的風險：
- 不抽菸、戒菸：善用戒菸門診或撥打免費戒菸專線（0800-636363），等服務資源，戒除菸癮，找回健康
- 維持健康體重，避免肥胖：透過健康飲食及規律運動。多攝取蔬菜及高纖食物，每天進行30分鐘以上中等強度之身體活動。維持身體質量指數（BMI）在18.5－24 kg／m2，及腰圍（男性＜90公分、女性＜80公分）
- 監測健康數據，定期健康檢查：
- 血壓：少吃高鹽（鈉）食物、調味品或加工食品，並搭配居家血壓量測722原則，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍（維持血壓值≦120／80mmHg）
- 血糖：糖尿病初期沒有明顯的症狀，如果控制不好，容易引發合併症，定期檢查才能有效預防（維持空腹血糖標準值70－99mg／dL）
- 血脂：高血脂症狀不易觀察，建議前往醫療院所抽血檢查（維持總膽固醇＜200 mg／dL、三酸甘油脂＜150 mg／dL、低密度脂蛋白膽固醇＜130 mg／dL、高密度脂蛋白膽固醇：男性＞40 mg／dL、女性＞50 mg／dL）
- 心房顫動：如發生心跳不規律或不明原因胸悶、心悸，容易疲倦，應及早就醫檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58224
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