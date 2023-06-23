母嬰親善環境　母乳哺餵讓寶寶擁有人生美好起點

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孕期準備 護理人員專業哺餵指導孕期初期：
孕媽媽可以建立親子共讀的習慣。在懷孕期中藉由繪本書籍的閱讀朗誦，寶寶可以感受到媽媽閱讀時的情緒及聲音共鳴。
懷孕12週：
護理人員會向孕媽媽介紹醫院為母嬰親善醫院，與孕媽媽討論哺乳與育兒的想法與意願。
懷孕28週：
門診護理人員給予媽媽有關哺餵的指導，包括：教導如何抱寶寶，依照嬰兒的需求哺乳，不限制哺餵母乳的時間及次數，非醫療需要不添加母乳以外的飲食、不用奶瓶及奶嘴，及執行親子同室等。讓孕產婦及家屬了解哺餵母乳的重要性，建立其純哺乳的信心。定期舉辦媽媽教室，由醫護人員詳細講解各種懷孕期間會遇到的狀況，鼓勵產婦及家屬參加。
產中接觸 親子享受初見面的接觸不論是陰道分娩或是剖腹生產，評估母嬰情況許可下，立即協助「skin to skin」的肌膚接觸，新生兒若出現飢餓線索，依循媽媽的味道，可藉由醫護人員協助，自己找尋母親的乳房吸吮，促進乳汁分泌，不限制不催促母嬰接觸的時間，讓新生兒及母親有充分的時間，享受初見面的接觸。
產後照護 母嬰同室做足安全政策寶寶經小兒科醫師檢查情況正常，如果產婦願意，即可施行親子同室；鼓勵產婦一家人共同參與母嬰陪伴與支持照顧，才能讓產婦得到適當喘息機會，家人的支持系統對母嬰的照護及母乳的哺餵是很重要的。藉由親子同室期間，隨時可以觀察到寶寶想喝奶的行為，也可以觀察了解寶寶的作息及學習如何照顧寶寶，讓寶寶及母親有更多的肌膚接觸，促進寶寶的安全感，減少哭鬧，增加親子間的依附關係。
親子同室期間，醫院有嚴格的感染管制政策及母嬰安全政策，母親與家人不需擔心感染問題，做好安全措施讓「母嬰同室不同床室」，嬰兒室及產後病房護理人員會定時至產婦床邊巡視，以了解嬰兒狀況及哺餵情形；整個在院期間皆有專業護理人員在旁指導及協助產婦如何哺餵母奶、維持泌乳及儲存奶水等相關知識及技巧。
產後返家 持續哺餵免費諮詢服務王曉萍表示，返家後持續的哺餵母乳是必要的，當然最好的哺餵方式是親餵，但當母親無法親自哺乳時（如母嬰分離、上班），產婦可以擠出乳汁，正確儲存乳汁，離院前醫護人員皆會教導，也提供產婦嬰兒餵食計畫及尋求幫助的團體與諮詢電話，並提供醫院母乳哺育免費諮詢服務，讓母親能夠電詢或親洽院所，獲得協助。醫護人員也會致電母親，探詢持續哺餵的情形，更可轉介支持團體，提供母親們互助分享哺乳經驗。母嬰親善環境可幫助產婦成功哺餵母乳，以期提供給媽媽母乳哺育的專業資源，促進媽媽及寶寶更健康。
原文出處：母嬰親善環境的推動
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58124
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