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母嬰親善環境　母乳哺餵讓寶寶擁有人生美好起點

母嬰親善環境　母乳哺餵讓寶寶擁有人生美好起點
母嬰親善環境　母乳哺餵讓寶寶擁有人生美好起點

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】為了供媽媽與寶寶最好的生產與出生環境，母嬰親善醫院是由世界衛生組織及聯合國兒童基金會發起的一個全球運動。國泰綜合醫院婦產科專科護理師王曉萍表示，從孕期準備、產中接觸、產後照護，母嬰親善環境提供媽媽哺乳所需的協助，在任何場所享有免受干擾的福利與尊重，可依寶寶需求給予哺育母乳；也藉由餵哺母乳，讓寶寶有個美好的人生起點，也使媽媽達到人生自我實現的目標。

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對父母來說，新生命的降臨是溫馨而充滿期待的，哺育母乳時的肌膚接觸，正是滿足寶寶被愛及安全感最直接的方式，同時也是建立親子關係最好的時機。母嬰親善環境期許提升母乳哺餵，支持最好的嬰兒餵食法。

孕期準備　護理人員專業哺餵指導

孕期初期：

孕媽媽可以建立親子共讀的習慣。在懷孕期中藉由繪本書籍的閱讀朗誦，寶寶可以感受到媽媽閱讀時的情緒及聲音共鳴。

懷孕12週：

護理人員會向孕媽媽介紹醫院為母嬰親善醫院，與孕媽媽討論哺乳與育兒的想法與意願。

懷孕28週：

門診護理人員給予媽媽有關哺餵的指導，包括：教導如何抱寶寶，依照嬰兒的需求哺乳，不限制哺餵母乳的時間及次數，非醫療需要不添加母乳以外的飲食、不用奶瓶及奶嘴，及執行親子同室等。讓孕產婦及家屬了解哺餵母乳的重要性，建立其純哺乳的信心。定期舉辦媽媽教室，由醫護人員詳細講解各種懷孕期間會遇到的狀況，鼓勵產婦及家屬參加。

產中接觸　親子享受初見面的接觸

不論是陰道分娩或是剖腹生產，評估母嬰情況許可下，立即協助「skin to skin」的肌膚接觸，新生兒若出現飢餓線索，依循媽媽的味道，可藉由醫護人員協助，自己找尋母親的乳房吸吮，促進乳汁分泌，不限制不催促母嬰接觸的時間，讓新生兒及母親有充分的時間，享受初見面的接觸。

產後照護　母嬰同室做足安全政策

寶寶經小兒科醫師檢查情況正常，如果產婦願意，即可施行親子同室；鼓勵產婦一家人共同參與母嬰陪伴與支持照顧，才能讓產婦得到適當喘息機會，家人的支持系統對母嬰的照護及母乳的哺餵是很重要的。藉由親子同室期間，隨時可以觀察到寶寶想喝奶的行為，也可以觀察了解寶寶的作息及學習如何照顧寶寶，讓寶寶及母親有更多的肌膚接觸，促進寶寶的安全感，減少哭鬧，增加親子間的依附關係。

親子同室期間，醫院有嚴格的感染管制政策及母嬰安全政策，母親與家人不需擔心感染問題，做好安全措施讓「母嬰同室不同床室」，嬰兒室及產後病房護理人員會定時至產婦床邊巡視，以了解嬰兒狀況及哺餵情形；整個在院期間皆有專業護理人員在旁指導及協助產婦如何哺餵母奶、維持泌乳及儲存奶水等相關知識及技巧。

產後返家　持續哺餵免費諮詢服務

王曉萍表示，返家後持續的哺餵母乳是必要的，當然最好的哺餵方式是親餵，但當母親無法親自哺乳時（如母嬰分離、上班），產婦可以擠出乳汁，正確儲存乳汁，離院前醫護人員皆會教導，也提供產婦嬰兒餵食計畫及尋求幫助的團體與諮詢電話，並提供醫院母乳哺育免費諮詢服務，讓母親能夠電詢或親洽院所，獲得協助。醫護人員也會致電母親，探詢持續哺餵的情形，更可轉介支持團體，提供母親們互助分享哺乳經驗。母嬰親善環境可幫助產婦成功哺餵母乳，以期提供給媽媽母乳哺育的專業資源，促進媽媽及寶寶更健康。


原文出處：母嬰親善環境的推動



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58124

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