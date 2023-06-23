夏于喬奧客上身！《光開門就很忙了》槓上林心如 尷尬現場全都錄
林心如繼《光露營就很忙了》之後，再次集結好友楊謹華、陳意涵、郭雪芙、周興哲、章廣辰與陳昊森，展開歡樂的民宿經營生活《光開門就很忙了》，首集就邀請到夏于喬、宋芸樺擔任民宿客人，沒想到夏于喬不滿晚餐時間被規定，竟然直接槓上林心如，令場面有些尷尬。
記者詹鎰睿/綜合報導
《光開門就很忙了》首位入住嘉賓夏于喬、宋芸樺，剛抵達休息時，接收到餐飲總監周興哲提醒晚餐時間為6點，夏于喬瞬間「奧客」上身：「用餐時間不是都可以自己選嗎？為什麼規定6點。」
店長林心如則在一旁緩頰說，我們有6點跟6點半，夏于喬仍勇敢挑戰店長林心如底線說：「那我要7點半。」林心如雖面露為難，但仍秒回可以，以客至上的態度，服務客人，也符合了林心如營業前所公布的經營方針，「以爭取客人評價5顆星為宗旨，期許大家在自己崗位上做好，如果做不到，換人！」
活動組長陳意涵也遇到困難，為了夏于喬與宋芸樺希望有水上活動的心願，特別精心安排大家去海邊，但客人卻因為天氣較冷，反悔不想出門，多次說服仍被集體拒絕的陳意涵，衝出大廳委屈大喊：「他們不團結，說不要去，大不了我自己去。」狂遇阻饒的成員們，究竟是否可以成功拿下五顆星，讓人充滿期待。節目將於6月25日起每週日晚間8點播出。