裝樂觀積極恐有害　如何破解「毒性正能量」找回自我？

我是廣告 請繼續往下閱讀
何為「毒性正能量」？毒性正能量是堅信無論情況多麼嚴峻或困難，人們都必須保持積極的心態。當然了，樂觀和積極思考是有益的。但是毒性正能量否定了所有人們的真實情感和負面情緒，要求人們掛著虛假的積極、樂觀面對所有事。
然而，過度積極是有毒的，它會傷害那些正在經歷困難時期的人們。面對那些毒性正能量的人們會讓他們感到自己被忽視，無法獲得支持。
有些人甚至認為這是「煤氣燈效應」的一種，因為有毒正能量創造了一個虛假的現實，常常會讓人質疑自己的想法和感受，至於要怎麼去應對毒性正能量呢？可以用這些方法：
一、對自己的感覺現實一點在面對困難的情況之下，感到壓力、擔心甚至恐懼，都是很正常的。不要給自己過高的期望，練習自我照顧（Self-care），努力採取助於改善你的情況的措施。
二、尋找你正在經歷的事情背後的意義「悲劇性的樂觀主義」（Tragic Optimism)，或者尋找困難狀況背後的意義，都是毒性正能量的相反作法，有些人認為是毒性正能量的解毒劑。
三、注意自己的感受有些人很喜歡追蹤一些正能量的社群帳號，它們可以帶給生活一些靈感和支持，但要注意一下自己在看完這些貼文後的感受。如果你看了這些貼文後感到羞愧和內疚，那可能是因為毒性正能量的關係了，或許要考慮減少看這些社群媒體。
四、把感覺用言語表達出來當你遇到困難時，想想用什麼方法去表達情緒。可以試著寫日記或者找朋友聊聊，有研究表明，僅僅用語言表達感受，就能降低消極情緒的強度。最後，請允許自己去感受自己的感受。
就算是負面情緒，這些感覺都是真實、有效、重要的。它們也能提供你一些信息，幫助你看到需要努力改變的情況。讓自己有時間和空間去處理所面對的情況，接受自己的情緒是很重要的。
本文獲臉書粉絲團《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》授權
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58253
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw