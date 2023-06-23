男優清水健第1次拍電影《快一秒的他》　岡田將生合作讚獲益良多

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導演山下敦弘曾於2019年來台，擔任「台北電影節」的國際新導演競賽決選評審；這次則是帶著作品來台宣傳，山下敦弘表示光榮又開心；第一次來台的岡田將生說看完《消失的情人節》後，就一直想來台灣觀光，指這趟工作「算是美夢成真的旅程」；編劇宮藤官九郎笑說，這次的台灣行程名單本來沒有他，宮藤官九郎說：「通常編劇不會出現在這種場合，但我就跟工作人員說我一定要來，所以很早之前就把時間空下來！」3人也用中文表示「大家好」展現誠意。
《快一秒的他》中，岡田將生飾演急性子的郵務員「皇一」，清原果耶飾演慢活的麗華，跟《消失的情人節》中的劉冠廷、李霈瑜「角色對調」，問及此設定，編劇宮藤官九郎透露原本不打算對調，直言懶得改劇本，因為在日本找不到能詮釋李霈瑜的女演員，編劇說：「會做對調是因為台版的女主角李霈瑜很有魅力，在日本找不太到女演員可以勝任這角色，有著迷人的喜劇感。我們開會開很久，有講到男女對調，但我寫完了沒對調的劇本，我也不想再重寫，可是後來討論提到選角就講到岡田將生，我就想那對調的可能性，就決定再寫對調版的劇本。」
導演山下敦弘提到選擇岡田將生當男主角的原因，2人16年前曾合作過，在這段期間導演看了不少岡田將生主演戲劇、編劇宮藤官九郎的筆下作品，覺得岡田將生非常適合宮藤筆下的角色，「他應該能好好詮釋作品的魅力」，對於二度合作也感到開心。
岡田將生片中是「快一秒先生」，他也自認個性很急，並透露拍攝時的幕後花絮，其中一場時間暫停的橋段，導演要求睜眼超過3分鐘，岡田將生說：「導演問我眼睛可以睜幾秒不要閉，一分、兩分、三分鐘？我說三分鐘我辦不到，這件事讓我印象深刻。」聊到若時間暫停，3位會想做什麼事？導演真誠表示：「我會覺得寂寞，時間停止的話...因為我是菸槍，日本很多地方禁菸，路上也不能邊走邊吸菸，所以希望能給我十分鐘邊走邊抽。」編劇搞笑說：「我想裸奔，應該非很適合！」岡田將生自認不幸，他表示：「我覺得我人生常常發生運氣、時間點很差的瞬間，每次都在一些奇怪的點發生事情，若時間暫停，我想我也是會在飛機上，無法做任何事情。」
《快一秒的他》除了請到岡田將生、清原果耶演出之外，更邀到AV男優清水健參演，這也是清水健第一次拍電影，岡田將生對他的表現讚譽有加，岡田將生說：「我排演的時候，他說他沒演戲的經驗很緊張，我看到他第一次演戲，卻很認真面對自己的角色，我見到這樣後認真覺得獲益良多，我要更認真演戲才行！」導演也透露，他不知道清水健是第一次演戲，但向清水健提出邀約時，對方很快就答應。
記者會最後，導演山下敦弘表示《快一秒的他》在台上映雖然很光榮，但也感到緊張；岡田將生則說：「希望大家會喜歡《快一秒的他》，我一開始說我看完《消失的情人節》時就想來台灣，希望台灣的觀眾看完後，也能產生想來京都玩的想法。」編劇宮藤官九郎提到沒能參與此次台灣行的女主角清原果耶，「這部電影岡田將生表現很好，我不得不提清原果耶的表現也很棒！要演慢一秒的演技非常不容易，她的演技讓我驚豔，甚至有些還是劇本裡面沒有的，希望大家能注意電影後半段她的表現！」 《快一秒的他》9月1日在台上映。
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