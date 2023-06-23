籲國民黨勿「換侯」！提7年前換柱　洪秀柱：不團結下場就是慘敗

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洪秀柱說，藍營支持者有些轉而抱怨黨中央「置身事外」、「不夠積極」，有些則對侯市長的小圈圈決策提出批評，不管如何，這些言論若因愛深責切，尚可理解與包容，但若是個人從自利的觀點，或妄想自我標榜，語不驚人死不休，或企圖醞釀「換侯」的氛圍，而他對此非常不以為然，雖已卸任主席一職，但基於愛黨情切，不得不說些逆耳之言！
洪秀柱提到，2016「換柱」事件已七年，他早已無怨且放下，更不全怪當時的主席朱立倫，因為他擋不住黨內要角聯手的壓力，也因「換柱」而付出了代價。
洪秀柱強調，如果本黨自始至終團結一心、齊心奮鬥，縱然總統選舉難以致勝，也不至於2016立院席次只剩區區35席，讓本黨遭遇選舉以來空前的挫敗，之後更面臨民進黨全面的追殺、清算、與抄家，不僅本黨元氣大傷、受盡屈辱，也讓台灣被嚴重掏空至今。
洪秀柱提醒，莫忘不團結的下場不僅是失去政權、淪為在野而已，而是成為刀俎下的魚肉，任人宰割；洪秀柱表示，如今國民黨的命運又到了生死交關的懸崖邊，幾步之外就是萬丈深淵，依據常理，黨內菁英都應戒慎恐懼、和衷共濟，如此才有可能度過險惡，讓本黨有重新再起的機會。實在不懂為何藍營還有人在憋扭耍鬧，實令支持者深感焦慮、不安與憤怒！聽聽游盈隆6/22在政論節目的說法：「現在有人跳出來說『柯侯配』或『換人』，這種事情其實是無情無義的，……即使他很虛弱，也是要想盡一切辦法讓他變強，不是說現在民調變低就要換人，這就是在搞內鬥、內耗，有什麼用嗎？」
洪秀柱也說「不團結的下場就是慘敗」，如此簡單的道理大家都懂，但不知為何國民黨老是教不會、學不乖，倘若沉痾難癒，再來一場「換侯」，或是表面上說「輔選」，實際仍四分五裂、一人一把號，或黨內要角各據一方、不願伸出援手，或是一些「小雞們」意志不堅、冷言冷語，或自有盤算，認為柯P的民調看好，就蠢蠢欲動想要示好、磨蹭一下，甚至不惜唱衰自己的「母雞」，以為這樣就能左右逢源、藍白通吃。
洪秀柱也說「不要在不該模糊的地方模糊」，背棄身為黨員的責任，希望全黨上下記取「換柱」的教訓，勿再重蹈痛苦的覆轍，更不要低估選民的智慧！選舉是一時，但政治這一條路是長遠的，相信人民絕對在乎政治人物的誠信、格調與道義！
洪秀柱懇求大家，如果真心愛中華民國這個苦難的國家、愛國民黨這個大家庭，切莫再自亂陣腳、互鬥相殘了！如果我們再失去贏回政權的機會，那就準備全船沉沒、集體滅頂了；因此，她萬分誠摯寄望朱主席為侯友宜傾全力輔選，拚搏奮戰，做本黨2024勝選的第一功臣！也期盼藍營的要角及政治人物，為中華民國、顧全大局，無私無我，切勿作製造分裂的罪人！更希望侯友宜既已扛下中興大任，退此一步即無死所，為了消弭雜音、化解疑慮，應針對國家大政、國際及兩岸關係提出精闢的論述，同時為了勝選目標，更要有鋼鐵的意志、柔軟的身段、以及安內整合的智慧與能力！2024下架民進黨，讓我們牽手一起拚吧！
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