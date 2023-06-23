腸病毒跟腸胃無關！？　1張圖看懂重症前徵兆

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什麼是腸病毒？臺北市立聯合醫院陽明院區急診科主治醫師陳宥騰指出，腸病毒屬於小RNA病毒科(Picornaviridae)，為一群病毒的總稱。在所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒71型(Enterovirus Type 71)最容易引起神經系統的併發症。引起腸病毒感染併發重症之型別以腸病毒71型為主，一般腸病毒感染主要常見症狀為手足口病或疱疹性咽峽炎。
腸病毒適合在濕、熱的環境下生存與傳播，臺灣地處亞熱帶，全年都有感染個案發生。腸病毒疫情每年約自3月下旬開始上升，於5月底至6月中達到高峰後，即緩慢降低，而後於9月份開學後再度出現一波流行。
陳宥騰說，以年齡層分析，患者以5歲以下幼童居多，約佔所有重症病例90%；在死亡病例方面，以5歲以下幼童最多。
腸病毒有哪些症狀？
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| 疱疹性咽峽炎
| 手足口病
| 嬰兒急性心肌炎、成人心包膜炎
| 病原體
| A型克沙奇病毒
| A型克沙奇病毒
腸病毒71型
| B型克沙奇病毒
| 症狀
| 突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍，病程為4至6天
| 特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。常因口腔潰瘍而無法進食，病程為7-10天。
| 突發性呼吸困難、蒼白、發紺、嘔吐。心跳過速，快速演變成心衰竭、休克、甚至死亡
傳染方式？人類是腸病毒唯一的傳染來源，主要經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染，此外，新生兒則可能透過產道或產後人際接觸等途徑感染腸病毒。
通常以發病後一週內傳染力最強；而患者可持續經由腸道釋出病毒，時間長達8到12週之久。
如何治療、預防？陳宥騰指出，腸病毒感染症目前並沒有特效藥，只能採取支持療法（如退燒、止咳、打點滴等），絕大多數患者會在發病後7到10天內自行痊癒，僅有少數患者會出現嚴重併發症。
1. 勤洗手，養成良好的個人衛生習慣。
2. 均衡飲食、適度運動及充足睡眠，以提升免疫力。
3. 生病時，應儘速就醫，請假在家多休息。
4. 注意居家環境的衛生清潔及通風。
5. 流行期間，避免出入人潮擁擠，空氣不流通的公共場所。
6. 儘量不要與疑似病患接觸，尤其是孕婦、新生兒及幼童。
7. 新生兒及嬰兒可多餵食母乳，以提高抵抗力。
8. 在接觸或哺育新生兒前應洗手，必要時務必更衣、戴口罩；除母親或主要照顧者以外的人員儘量避免接觸新生兒。
9. 幼童之照顧者或接觸者應特別注意個人衛生。
10. 兒童玩具（尤其是帶毛玩具）經常清洗、消毒。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58247
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