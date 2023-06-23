端午香包味道過濃　4族群當心沒驅毒還毒到自己！

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香包能驅蟲驅毒古代人們將蛇、蠍、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛等五蟲稱為五毒。端午節一到，天氣炎熱起來，五毒害蟲齊動，因此自古就有記載人民為了驅蟲驅毒，都會在身上佩帶一個裝有香料的小袋子，就是所謂的「香囊」。
香囊內裝入艾草、薄荷、紫蘇、佩蘭、蒼朮、冰片、樟腦、陳皮、香薷、石菖蒲、藿香、雄黃和檀香粉等各種中藥材的組合，具有防蚊驅蟲、醒脾化濕及芳香辟穢的功效。若配合裁成像老虎造型的香包袋子，讓小孩子佩掛在身上，除了防蚊蟲，還有驅邪驅魔之意。演變到現在，香包已不單純是端午節的應景物品，更成為了裝飾品。
可是現在店裡或網路上販售的香包，香味很多元化甚至可以挑選或客製，因為裡頭包的是浸泡過人造香精/香水的乾花，而不是以上提到的那些傳統的天然中藥香料，濃濃的花香或果香香味不只變得更討喜，香氣持久度也遠比天然藥材長。使用合成香精製成的香包通常遠遠就能聞到香味，如果在密閉空間裡，久久不散，長時間聞還會產生神經學症狀如頭暈噁心、心悸等不適，若長期接觸太多劣質香精產品會危害人體健康。
什麼是合成香精？一般工商業使用的合成香精分成三大種類，其中最為常見的是pthalate esters（俗稱塑化劑，簡稱 PAEs），廣泛應用在塑膠製品，化妝品沐浴乳等日常生活用品中，不易分解，除了造成環境污染外，部分PAEs 更具有干擾內分泌系統之環境荷爾蒙效應（endocrine-immune-neural axis perturbation），對動物與人類生殖系統免疫系統及神經系統均有毒性，其致病機制已被明確證實，國內外研究中許多學者指出一般民眾所日常生活所接觸到的濃度，亦可能對人體產生潛在健康效應，包括生長發展遲緩及生殖毒性（青春期性早熟、不孕等），還有致癌性等。
香包味道濃烈，對身體成負擔雖然對這類合成香精的製造及含量比例等有法定規範，但地下工廠或是所謂商業秘密包裝下的品牌香水特殊調製等防不勝防的一些管道下，還是很容易接觸到，所以如果發現香包的味道過於濃烈，多聞幾下會造成以上提到的一些不適的症狀時，請敬而遠之！
因為裡頭可能有使用過多或劣質的合成香精，不只失去香包本質的意義，還會造成身體負擔。由於香包裡的香料成份多為不確定或沒有標示，就算是天然的中藥材也有其藥效，像孕婦，嬰兒及敏感體質、體弱多病的人群不宜使用。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58309
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