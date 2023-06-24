推展海洋教育！帆船及風浪板體驗 提升學生知海愛海親海
為推展海洋教育，教育部國民及學前教育署自110學年起委請國立臺灣海洋大學臺灣海洋教育中心辦理「高級中等學校海洋教育議題融入課程及教學」計畫，並辦理高中海洋教育創新課程與教學研發基地，111學年度由海洋教育基地學校之一的國立臺東女中進行帆船及風浪板體驗課程，進而提升學生海洋教育素養。
記者許家禎／台北報導
國教署說明，臺東擁有豐富的海洋生態及資源，國立臺東女中以跨領域、跨校教師社群共同規劃「人與海的N次方」，設計理念以臺東的海岸及水域為起點，將健康與體育領域融入海洋教育課程，透過參與水上活動，涵養學生人文與海和諧共處的觀念，並邀請縣內非臨海的國立關山工商參與，讓更多學生一同體驗海洋生態。
臺東女中教師邱薳令表示，課程針對風帆歷史、種類、風帆操作原理、風向判斷、雷射帆船結構、功用與組裝進行解說，再進入活水湖進行分組實作課程：包含：帆船體驗及風浪板體驗，邀請西班牙國際風帆教練進行水域活動安全說明，並教導落水翻覆時補救措施，透過實際參與水上活動，讓學員能了解水域安全及的重要性，熟悉帆船的結構、動力來源及操作方式，增進學生探索海洋的興趣，涵養人與海和諧共處的觀念。
國教署表示，藉由參與生動活潑且安全健康的海洋體驗活動，讓學生願意分享體驗經驗，導引熱愛海洋情操與增進探索海洋知識的興趣，加深個人對駕駛帆船興趣與技巧，未來將持續透過研發基地的能量，將海洋教育建立知行合一的教育實踐理念推廣到更多學校，培養學生能有「知海、愛海、親海」的態度。