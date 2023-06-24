聽不懂、講不聽　3歲以下的孩子該怎麼教？

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幼兒需要「探索」周圍的世界。蒙特梭利教學法建議父母接受這一點，從而為孩子佈置安全的探索空間，讓他們參與所有能刺激感官的日常活動，並且放他們到戶外探索，讓他們在泥土中挖掘、在草地上赤腳、在水池中戲水、在細雨中奔跑。
幼兒需要「自由」。適當的自由能幫助幼兒培養好奇心並樂在學習，進而主動體驗、發掘新事物。這些過程能讓幼兒體認到他們就是自己的主人。
幼兒需要「紀律」。制定紀律能保障幼兒的安全，並教會他們尊重別人和環境，幫助他們成為負責任的人。此外，「紀律」也有助於大人在被踩到底線之前先做出行動，以避免自己又開始憤怒斥吼和責罵孩子。蒙特梭利教學法既不放任亦不專橫，它幫助父母成為孩子的冷靜領導者。
幼兒喜歡「秩序」和「一致性」。幼兒喜歡事情可以每天如出一轍，比如：維持同樣的生活作息、物品放在同樣的位置，以及遵循同樣的規則。這有助於他們理解、認識自己的世界，並且知道自己應該對哪些事物抱持期待。
與此相對，一旦父母制定的規範前後不一致時，他們就會不斷地測試，看看大人當天的決定。如果他們發現耍賴和發脾氣可以讓事情順著自己的心意走，那麼他們就會再次嘗試，而這種現象稱為「間歇性增強」（intermittent reinforcement）。
若我們能理解幼兒對於「秩序」的需求，就能發揮更多的耐心和同理心。也就是說，如果我們沒辦法讓每一天都如出一轍，就可以先有心理準備，可能需要付出額外的心力來引導孩子。此時，我們就不會認定孩子是在胡鬧，反而可以從孩子的角度理解到這不是他們預期的方式。我們可以協助他們冷靜，一旦他們恢復理智，再和他們一起找出解決方案。
幼兒「不是故意」為難父母。他們正在經歷一個艱難的時期；我喜歡這個想法：如果我們能意識到孩子的不良行為實際上是在求助時4，可以問問自己「我們現在能提供什麼幫助？」如此一來，便能讓我們將對立的情緒轉化為解決問題並支持孩子。
幼兒容易「衝動」。幼兒的前額葉皮質（Prefrontal Cortex，大腦中容納人類自我控制和決策中心的部分）仍在發育，而且還會持續二十年。這意味著當他們又爬到桌子上、從別人手中搶奪東西，或是變得情緒化時，我們可能需要循循善誘地耐心引導他們。所以我喜歡說：「我們要成為他們的前額葉皮質」。
幼兒「需要時間」處理父母說的話。與其反覆催促孩子去穿鞋，不如先在腦子裡數到十，讓他們有時間來處理父母的要求。一般而言，當我們數到八的時候，他們就會開始動作了。
幼兒有「溝通」的需求。孩子會試圖以多種方式和我們溝通。當嬰兒發出咯咯聲，我們可以回敬他們；面對牙牙學語的幼兒時，我們可以對他們說的話表現出興趣。至於較大的孩子，則喜歡提問和回答問題，此時我們可以用豐富的語言回應他們，甚至也用這種方式回應幼兒，他們會像海綿一樣快速吸收。
幼兒喜歡把事情做到「得心應手」。幼兒喜歡反覆練習，把事情做到得心應手。所以，試著觀察他們，看看他們正努力熟悉哪些事情。一般而言，那會是一件具有挑戰性，但又不至於困難到讓他們放棄的事情。他們會一次又一次不斷地練習，直到完美。一旦他們得心應手了，就會往下一個目標繼續前進。
幼兒「喜歡幫忙」，感受自己是家庭的一分子。比起自己的玩具，幼兒似乎對父母的物品更感興趣。此外，當父母在準備餐點、洗衣服或準備迎接訪客時，他們也特別喜歡在一旁幫忙。如果時間允許，可以準備一些事情請他們幫忙，並且降低期待，讓孩子學會作為家庭裡的一分子該如何付出。這些都是在他們成為學齡兒童和青少年之前能夠建立起來的基礎。
本文摘選自《蒙特梭利1-3歲教養全書》，采實出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58248
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