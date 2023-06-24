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端午節包粽子　粽葉、米、配料怎麼選？營養師告訴你食材選購技巧！

端午節包粽子　粽葉、米、配料怎麼選？營養師告訴你食材選購技巧！
端午節包粽子　粽葉、米、配料怎麼選？營養師告訴你食材選購技巧！

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】端午節包粽子、吃粽子是傳統習俗，不過在大口吃粽子前，要先注意粽葉、米等食材的衛生安全。臺北市政府衛生局邀請臺北市立聯合醫院松德院區營養師，分享自製粽子時食材選購技巧，讓民眾吃得健康又安心。

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粽葉應清香無刺鼻味　冷水浸泡擦拭乾淨再使用

市面上有各式各樣不同種類的粽子，有各種口味、配料，不過外面一定都會包覆著粽葉，因此粽葉的選擇相當重要。在粽葉上，營養師建議，民眾應選擇無破損、乾燥且清香無刺鼻味的粽葉，並以冷水浸泡半天後用布或海綿擦拭乾淨再使用。

此外，選購時也要注意顏色，應避免購買顏色鮮艷、異常白皙或偏離傳統色澤太多的商品，並要留意製（販）售場所環境是否清潔衛生，注意產品色澤及氣味是否正常。

為保障消費者食用端午節應景食品、食材之衛生安全，臺北市政府衛生局也於端午節前抽驗87件端午節食品，包括粽子25件、配料48件、生鮮畜產品8件及調味醬6件。

檢驗項目包含防腐劑、漂白劑、殺菌劑、規定外著色劑、硼砂、動物用藥乙型受體素、環氧乙烷等，檢驗結果均符合規定。

米應完整飽滿有光澤　糯米、配料換「這些」更健康

而米的選擇也要注意，應選購完整飽滿、粒型均一、有光澤的米粒。營養師提到，除了糯米外，民眾也可以選用全榖雜糧，較容易消化，也能攝取到膳食纖維、植化素及維生素等。

至於，粽子配料中含鈉較高的食材，如：醃製的蘿蔔乾，營養師建議可改用香菇及其他新鮮菇類或木耳等食材替代，而鹹蛋黃可用鵪鶉蛋取代，減少納的含量同時不失美味又健康。

臺北市衛生局提醒，端午佳節品嘗粽子外，也不要忘記餐後適量運動，除了可以消耗多餘熱量，也可以幫助腸胃蠕動。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58279

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