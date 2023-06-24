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發生原因不明 較常見乳突癌占八成
奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王文慶表示，甲狀腺癌的發生原因不明，最常見的症狀是頸部腫塊，其他症狀包括聲音沙啞、吞嚥困難、呼吸困難等。高風險的族群包括曾經暴露於高量的放射線、或頭頸部的放射治療者、家族史、自體免疫甲狀腺炎的病史、職業或環境暴露汙染等。
甲狀腺癌的分類，最常見為乳突癌，約佔 8 成，生長較緩慢，也會停留在局部較久，易導致病人輕忽，也較常轉移到淋巴腺，但不易發生遠端轉移，所以存活率也較其他類型高；其次是濾泡癌（15%），其他就是更少見的髓質癌、未分化癌、淋巴癌、或其他轉移性癌。
多元治療策略 全切除病人需終身服用甲狀腺素
王文慶表示，甲狀腺癌通常會先透過血液檢查來判斷是否功能有無異常後，再進行超音波檢查，並針對懷疑的病灶，透過細針抽吸細胞學檢查來判斷是否為惡性。
而確診為甲狀腺癌後，通常手術是治療甲狀腺癌最主要的方式，並且根據病理報告，可以進一步決定下一步是否須要放射碘治療。
放射碘治療是利用甲狀腺細胞會攝取碘的特性，藉由放射線來殺死癌細胞，並需搭配停止服用甲狀腺素及限碘飲食。而對放射碘治療無效者，可以選擇標靶治療及體外放射治療。
醫師也提醒，甲狀腺全切除的病人，術後必須終身服用甲狀腺素補充，不可貿然停藥，避免甲狀腺功能不足而引起不適，也要定期回門診追蹤及檢查。
定期超音波檢查 發現異常需儘早就醫
根據奇美醫院統計 2022 年門診中，有 171 人檢測出有甲狀腺癌。其中，甲狀腺癌的女性人數約為 131 人（占 76%），高於男性 40 人（24%），以 41 歲至 50 歲的中壯年族群為最多，約有 53 人（30%），51 歲至 60 歲的高齡族群則為其次，約有 36 人（21%）。
王文慶也提醒，民眾平時可檢查頸部，若有異常腫塊時，應立即就醫，也可在健康檢查中安排甲狀腺超音波檢查，以便及早發現就能及早治療。若是確定診斷為甲狀腺癌，千萬別逃避，因為大部分的甲狀腺癌生長比較緩慢，藉由積極和適當的治療後，大部分的病人都得到相當好的預後。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：奇美醫院一般及消化系外科主治醫師王文慶
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 女性是高危險族群！左頸腫塊竟是甲狀腺乳突癌 無明顯症狀定期健檢可發現