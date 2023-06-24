失智竟可回復？ 　6旬婦「水腦症」手術引流找回記憶

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▲周女士的電腦斷層，顯示腦脊髓液過多。（圖／衛福部彰化醫院提供）
周女士的女兒表示，爸爸在多年前受傷後失智，媽媽總會帶著爸爸去社區據點唱歌、畫畫、寫書法，倆老的退休生活還不錯。但近半年來，媽媽卻變得跟爸爸類似，忘東忘西，剛說過的話轉身就忘，去買菜沒有帶菜回來，反倒迷路了，叫不出親友名字，甚至忘了關瓦斯爐及沒鎖門，以往媽媽照顧爸爸的情況反而顛倒過來，變成爸爸要照顧媽媽，他們直覺媽媽是失智，退化速度比爸爸還快，都感到很憂心。
周女士女兒說，媽媽除了失智，也會尿失禁，走路也不太穩，1個月前爬樓梯時跌倒撞傷！送到彰化醫院急診，照會神經外科醫師，進一步檢查竟是水腦症作祟，這一跌倒反而因禍得福，找出病因。手術後，媽媽失智、尿失禁及步履不穩的情況改善許多，回到原本的生活模式，真的感到很神奇。
腦脊髓液過多 水腦症3大症狀賴肇康表示，腦脊髓液具緩衝保護和代謝循環等功能，產生和被吸收的量是平衡的，一旦過多就不平衡，造成腦室緩慢擴大，壓迫腦室周圍組織，引發失智、步態不穩及尿失禁等現象，這三種情況是最典型的水腦症症狀，好發在60歲以上長者，常被誤為正常老化或失智而忽略。
- 失智
- 步態不穩
- 尿失禁▲衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康指出，水腦症經過手術引流，將過多的脊髓液代謝掉，7至8成患者可以回復到原本的狀況。（圖／衛福部彰化醫院提供）
腦室腹腔分流手術 引流腦脊髓液賴肇康指出，電腦斷層顯示周女士腦部的腦脊髓液過多，可能是腦脊髓液產生太多或吸收太少，或流動受阻，因其腦壓增加不明顯，被稱為常壓性水腦症。進行腦室腹腔分流手術，在腦室植入細小柔軟導管後經由皮下，將過多的腦脊髓液引流入腹腔，再由人體自然吸收，這是一種永久性的設置，可隨時解決腦脊髓液過多的情況。
賴肇康表示，大多數常壓性水腦症的病人是找不出原因的，為原發性常壓性水腦症，少數可追溯病因的有腦部受傷、腦出血、腦中風、腦血管疾病、腫瘤或感染等。建議建立良好的生活作息，如控制三高、少菸酒、適度運動，可避免腦部過早退化。基本上早期診斷、早期治療仍是最好的方式，如果延誤診治，恐對腦部造成不可逆的病變。幸好周女士沒有延誤過久，失智情況得以慢慢回復。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58231
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