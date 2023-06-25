網球／台塑盃楊亞依攜手曹家宜雙打封后　明挑戰雙料冠軍

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賽後楊亞依難掩喜悅，「昨天才知道今天要對上宜岑，其實我賽前把握度沒有很高，上一站也是跟她打很拼，跟今天的比數是一模一樣的，很開心自己能夠堅持住。」談到連續兩週挺進單打決賽，目前處於九連勝的火熱狀態，有望挑戰生涯首度二連冠的紀錄，楊亞依笑說自己其實沒想太多：「我沒想過這站可以再進決賽，其實從第一站第一天到現在都沒有休息，我每一天都有打到球，不知道自己的體力能撐到現在，抽籤抽出來我這邊都是外國人，其實我自己把握度也沒這麽高，明天決賽就盡力打就好。」
另一場單打四強，由第三種子李珮琪對決曹家宜，開賽首局，雙方就上演纏鬥戲碼，歷經多達九次平分（deuce）、17分鐘後，才由李珮琪以ACE成功保發。隨後雙方持續互保發球局，曹家宜在關鍵第七局和第九局破發成功，以6-3拿下首盤。第二盤，曹家宜在第四局取得破發優勢，一度取得4-2領先，不過此時李珮琪重振旗鼓，連追三局，雙方戰成5-5平手，李珮琪在盤末關鍵時刻連下兩局，以7-5拿下第二盤。決勝第三盤，雙方持續互保至5-5，李珮琪憑藉個人豐富的經驗，連下兩局，最終鏖戰4小時3分鐘，以3-6, 7-5, 7-5 上演逆轉秀。
上週賽事，李珮琪遭遇三小時的三盤苦戰後敗北，李珮琪表示，當時面對對手超常發揮或是幸運球時，自己容易怨天尤人。李珮琪這週再度面對相同狀況時，嘗試調整個人心態，笑稱：「我就告訴自己不要再發大小姐脾氣，沒有什麼用，人家打好球，我接受就好，做該做的事情，打我該執行的任務。」
這也是李珮琪自2018年後，再度挺進台塑盃單打決賽。談到過去五年的心境轉變，「疫情期間空白了兩年左右，心態也不太一樣，那時候比較年輕，不會想太多，現在年紀比較大，很多以前會犯的錯，都不希望再犯，我比較希望可以讓自己不要留遺憾。」
上週楊亞依受訪時曾表示，自己將李珮琪和李亞軒視為內心相當尊敬的前輩，兩人對於職業網球的精神和態度值得後輩學習。決賽將面對年輕十歲的19歲小將楊亞依，李珮琪直誇對手有著超齡的成熟，「她是個性非常棒的妹妹，相比其他同齡選手更加成熟，懂得自己什麼時間該做什麼事情，明天我盡力就好。」
壓軸登場的女雙決賽由楊亞依和曹家宜迎戰「臺紐組合」李亞芯/貝瑞(Monique Barry)，開賽楊亞依和曹家宜迅速取得4-0領先，反觀「臺紐組合」僅兩度保住個人發球局，也讓楊亞依和曹家宜僅花33分鐘，以6-2拿下第一盤。第二盤前兩局雙方互破，楊亞依和曹家宜發揮默契，僅再丟一局，最終以6-2, 6-2成功抱走雙打冠軍。
楊亞依和曹家宜自小便是同期戰友，青少年時期曾多次搭檔，本次台塑盃為兩人首度在職業賽攜手，上週首站止步四強，本週更上一層樓拿下合作首冠。談到未來是否還會在雙打賽事攜手，兩人笑說，如果有報名同一站賽事，肯定有機會再續前緣。曹家宜指出：「畢竟小時候配過很多站，對互相的打法都很熟悉，雙打也是有點小互補，她在底線，我在前排，所以我們配得還不錯。」至於明天有望挑戰雙料冠軍，楊亞依笑說：「平常心看待！」