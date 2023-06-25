蒙特梭利教學法的十大原則　養出更獨立、快樂的孩子

１．預備好的環境我在藍花楹蒙特梭利學校每週帶八個班，而大部分的「工作」都是在孩子抵達之前完成，那就是─細心準備環境。
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- 我會為孩子設計相應程度的活動，讓他們試圖挑戰並熟練，但不會困難到讓他們放棄。
- 我會確保孩子都有需要的工具可以達成任務，例如：找他們拿得動的托盤、放幾塊可用來擦拭髒汙的乾布、準備好足夠的藝術教具方便他們可以重複練習，以及兒童尺寸的用具，比如在餅乾上塗抹配料的奶油刀和最小尺寸的水杯。
- 我會坐在地板上從孩子的高度檢視環境─在牆壁低處掛藝術品讓他們欣賞、把植物放在地板上或矮桌上請他們照料。
- 我會細心打造簡單又漂亮的空間，例如：清除空間內的所有雜物，設置幾個精心挑選的活動，並確保架上的活動材料皆是完整、無缺件的，好讓孩子可以順利地獨立工作。
２．對學習的天生渴望蒙特梭利博士發現孩子擁有一種內在的學習動機：嬰兒學習抓取物品，反覆嘗試學習站立，最後他們學會了走路，以上這些都是他們在「環境支持」下所自行完成的。因此，同樣的道理也適用於學習說話、閱讀、寫作、數學以及探索他們周圍的世界。
孩子探索過程中所發現的東西，尤其是在「精心打造的環境」中，更能讓孩子產生好奇心並熱愛學習；孩子不需要「被指引」，才能去探索環境。
在蒙特梭利教室裡，不同年齡的孩子一起學習（混齡教室）。年紀小的孩子可以透過觀察比他們大的孩子來學習，而大孩子也可以透過幫助比他們小的孩子來強化學習。
孩子的「工作」就是遊戲，只要大人用對方法，他們都是天生具有好奇心的學習者。
３．親手操作、具體學習「這麼說好了，在沒有雙手的協助下，兒童的智力可以發展到一定水準。但是，如果智力與雙手一起發展，那麼就能達到更高的水準，孩子的性格也會更堅強。」─瑪麗亞．蒙特梭利博士，《吸收性心智》
「雙手」以一種具體的方式吸收資訊，並傳遞給大腦。聽或看是一回事，但是當我們在聽或看時結合雙手的運用，就能促進更深層的學習，如此一來，能讓我們從被動學習轉向主動學習。
蒙特梭利教室裡準備的教具精緻又有趣，讓孩子深陷其中，並用自己用雙手展開探索。
我們也為幼兒提供觸覺學習體驗，例如：讓他們拿著一件物品，同時告訴他們該物品的名稱、提供各式美麗的藝術素材給他們探索、準備好玩的素材讓他們開啟和關閉（如魔鬼氈、拉鍊、鈕扣），或者讓他們在廚房一起準備食物，像是用手指挖麵團或用奶油刀切香蕉。
另一個動手學習的例子，則是在蒙特梭利教室裡我們為三到六歲兒童所準備的數學教具：一顆金色的小珠子代表「1」、十顆珠子代表一串「10」、由十串十顆珠子組成的一片「100」、十片100 代表「1000」。
利用這些教具，孩子就可以練習加法。例如：如果要計算「1234 ＋6432」的總和，他們可以去拿一塊千、兩片百、三串十以及四顆珠。然後以相同的方式取來6432。當他們加上去時，眼前會出現七塊千、六片百的墊子⋯⋯，以此類推。也就是說，孩子可以具體地看見並拿著這些量，而不像大部分的孩子是以抽象的方式在紙上學習加法。
隨著孩子進入小學高年級，他們就能漸漸在這個具體的基礎上，發展出抽象的學習方法。他們將不再需要這些教具，但是如果想重溫，隨時都可以取得。
４．留意敏感期當孩子展現出對某一個領域，例如：運動、語言、數學、閱讀特別感興趣時，就稱為「敏感期」（Sensitive Period）；這是形容孩子在某特定階段／月齡學習某種技能或概念時，特別能心領神會，而且輕而易舉、毫不費力。
因此，父母可以觀察孩子正處於哪一方面的敏感期，並設計適當的活動來鼓勵他們發展這些興趣。當幼兒開始模仿父母的某些詞彙時，就知道他們正處於「語言的敏感期」，此時可以集中精神提供常用的新詞彙讓他們練習。
另外，喜歡爬桌子的幼兒則很可能處於「運動的敏感期」，因此他們需要練習這些技能。父母可以用枕頭、毯子、平衡且可以攀爬的物品設計一個障礙賽，而不是默許他們爬上家具。
下一頁的表格提供了一些例子，讓父母參考當孩子處於敏感期時，可以如何協助他們滋養興趣。
NOTE有些人會擔心如果錯過敏感期，例如閱讀敏感期，那麼孩子在學習閱讀時會有障礙。事實上，他們依然能學會閱讀，但是需要更多有意識的努力，類似大人學習外語的狀態。
５．無意識的吸收性心智從出生到六歲左右，孩子能毫不費力地接受資訊；蒙特梭利博士將此稱為「吸收性心智」。從出生到三歲，他們完全是「無意識」地在吸收與學習。
幼兒輕而易舉的學習天分，給了父母機會，同時也伴隨著責任。「機會」是指孩子很容易吸收周圍的語言（建立豐富的詞彙和理解），包括父母如何使用家具和物品（小心愛惜為佳）、如何對待他人（尊重且親切為佳）、把東西放在哪裡（建立秩序），以及圍繞在他們身邊的美麗環境。
「責任」則是因為正如蒙特梭利博士所提出的：海綿會吸收乾淨的水，也會吸收髒水；也就是說，孩子會像吸收正面經驗一樣容易吸收負面經驗，他們甚至可以吸收父母的感覺和態度。比如：當我們對掉了東西而自責（ 而不是原諒自己）， 或者我們顯現出「定型心態」（Fixed Mindset）而不具備「成長心態」（Growth Mindset），像是認為自己不擅長繪畫，卻不認為可以透過不斷精進技能而學會。
因此，身為大人的我們應該警惕自己，在年幼的孩子面前，應盡可能做出積極正面的榜樣，提供美麗又善意的一面，讓他們吸收。
６．自由和紀律曾經我聽過有人說：「蒙特梭利學校不是都不用管孩子，讓他們做喜歡的事嗎？」還有人說：「蒙特梭利學校是不是非常嚴格？孩子好像只能以特定方式使用教具。」
事實上，蒙特梭利處於中間的位置，介於「放任」和「專制／獨裁」之間。
在學校或家裡，我們可以為孩子擬定一些生活規則，讓他們對自己、別人和周圍環境學會尊重和責任，亦即在這些規範內，孩子有選擇、行動和意志的自由。
在蒙特梭利學校，孩子可以自由選擇自己想做的活動（前提是有開放使用），可以自由休息或觀察其他孩子（前提是不打擾其他孩子），可以自由在教室裡活動（前提是要能尊重周圍的人）。在這些規範之內，我們在一旁陪伴孩子，並相信他們會按照自己的步調發展。
在家裡，我們可以讓孩子自由穿著打扮（前提是符合季節氣候）、自由做點心享用（前提是他們願意坐下來吃）和自由表達自己的意見（前提是不傷害他人或家中物品）。
然而，有些人擔心「孩子怎麼會知道該做哪些事呢？」或者「我們一直把重心放在孩子身上，不會寵壞他們嗎？」我並不是建議父母讓孩子想做什麼就做什麼。身為父母，我們可以清楚地告訴孩子什麼是被期待的行為與被遵從的準則，並且在必要時刻制定「愛的紀律」：如果孩子傷害了別人或自己，我們會介入；當孩子不想離開公園，我們會溫柔地引導。在我們學習從孩子的角度看問題時，我們也在向他們示範如何相互尊重，以及關心他人（包括身為父母的我們）和環境。
總的來說，蒙特梭利教學法給予孩子有限度的自由。
７．獨立和責任「讓我能自己做。」（Help me to help myself.）
在蒙特梭利教育中，孩子會學習變得非常獨立。我們讓孩子學習獨立，不是為了讓孩子盡快長大（請讓孩子快樂當個孩子），而是因為孩子喜歡獨立自主的過程和感覺。
孩子希望學會更多事，做出貢獻，成為家庭、教室和社會的一分子。當他們自己穿上鞋子、把東西放回原處，或是幫助朋友時，臉上會顯露滿足的表情。當他們可以自己完成一件事，而不必因為別人擅自把T 恤套在他們頭上，或是被毫無預警地扔進浴缸洗澡而用力反抗，他們就能較為平和。
在獨立的過程中，孩子學會了如何負責照顧自己、他人和環境。孩子能學會如何小心翼翼地處理脆弱的東西、如何向朋友提供幫助、如何愛護自己的物品。他們會知道在傷害別人後該如何做出彌補，以及如何照顧植物、教室和周圍的環境。
相信我，以上這些，甚至連學走路的幼兒也做得到。
８．尊重個人發展每個孩子都必須按照自己的步調發展。
蒙特梭利不僅尊重每個孩子獨特的發展路程，也理解孩子具有不同的能量水準，會在不同的時刻發揮專注力。
孩子有不同的學習方式，例如：單用視覺、聽覺、觸覺或多種感官並用。另外，有些孩子喜歡一再重複，直到他們熟練某項技能；有些孩子主要透過觀察別人來學習；有些孩子比其他孩子更需要活動。
蒙特梭利尊重每個孩子不同的學習方式，並且支持他們的個人發展。
９．尊重蒙特梭利的教師非常尊重孩子，他們會以對待大人的方式對待孩子；從他們對孩子說話的方式就可以看得出來。此外，如果他們需要碰觸孩子，會先徵求同意，例如「你同意我把你舉起來嗎？」同時，他們尊重孩子用自己的方式發展。
然而，這不代表大人可以不用負責。在必要時，大人會制訂規範，但這些規範不該毫無根據或強制執行，應該秉持尊重，同時堅定立場。
１０．觀察「觀察」是蒙特梭利教學法的基礎。作為蒙特梭利訓練的一部分，我們花了超過兩百五十個小時的時間觀察嬰幼兒。我們在訓練自己拋下分析的欲望，不要妄下結論，捨棄偏見及對孩子、事情先入為主的觀念。
這樣的「觀察」僅代表像牆上的攝影機一樣觀察。實事求是，只記錄親眼看見的東西：孩子的動作、語言、姿勢、行為等。
透過觀察，我們可以看見孩子現在的「確切位置」、能幫助我們看到孩子正對什麼感興趣、正在努力熟練什麼事以及他們的發展進程。我們也會知道什麼時候該介入，為他們制定規範或提供幫助，以及何時再次退到一旁，繼續守候他們。
本文摘選自《蒙特梭利1-3歲教養全書》，采實出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58249
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