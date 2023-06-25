寵物排泄物、分泌物沾滿家中　當心進入人體引發感染

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家中寵物造成的3類微生物污染1. 竉物的毛髮
寵物的毛髮、皮屑可能會附著各種細菌、真菌和微生物，像是犬貓體表菌（Staphylococcus intermedius）、黴菌屬（Aspergillus）、念珠菌屬（Candida）等真菌，以及犬蟎、跳蚤等傳染性皮膚病原體，都有可能附著在桌椅上。
2. 竉物的排泄物
寵物的排泄物可能含有寄生蟲（如絛蟲、鉤蟲、豬圓蟲等）的卵或幼蟲，如果不及時清理或處理不當，可能會污染家具、床鋪、地毯等地方，造成人類感染的風險。
3. 竉物的口水
寵物的口水可能含有狂犬病毒或其他細菌，如果寵物咬傷或舔舐人類的傷口或黏膜，可能會導致感染。
竉物病菌會透過4種方式傳播給飼主1. 接接觸寵物的毛髮、皮屑、排泄物或口水
2. 通過被寵物污染的家具、床鋪、地毯等物品接觸
3. 通過被寵物叮咬或抓傷而造成的傷口接觸
4. 通過空氣中飄散的寵物毛髮或灰塵接觸
飼主可以採取以下措施，來避免被這些病箘傳染：1. 定期為寵物洗澡、梳毛、剪指甲、除蟲等，保持寵物的清潔和健康
2. 定期清理和消毒寵物的食器、窩、玩具等用品，以及寵物常出沒的地方
3. 避免讓寵物上床或上沙發等家具，並定期清洗和曬乾被單、枕頭等寢具
4. 避免讓寵物舔舐或咬傷人類的臉部或傷口，並及時處理好任何受傷的地方
5. 勤洗手，尤其是在接觸過寵物或其用品後，以及在進食前
6. 定期帶寵物去動物醫院做健康檢查和預防注射，並按時更新其疫苗
黃軒提醒，大人小孩都喜歡寵物，但牠們的毛髪、排泄物、分泌物仍然會到處沾滿家人接觸的地方。日常生活中，孩子摸了寵物的毛，又把手指頭放入口中、鼻孔中、耳朵中，都可能使寵物污染物直接進入身體。「保護寵物清潔健康，就是保障大人小孩的健康」，畢竟寵物的生活圈，是和人類相處緊密相連的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58243
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