吃粽子別再配甜辣醬！營養師曝「蔬果酸辣醬」製作方法　吃得健康又對味

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因此，臺北市衛生局邀請臺北市立聯合醫院松德院區營養師，分享粽子健康飲食及自製食材選購技巧，並教導民眾製作可作為粽子沾醬的「蔬果酸辣醬」，降低鈉的攝取量，讓人吃得健康又少負擔。
粽子沾醬鈉含量高 「蔬果甜辣醬」低鈉又健康粽子沾上醬料食用可增添不同風味，是許多民眾都相當喜歡的吃法。但是無形中可能會增加健康負擔，一不小心鈉的攝取量就可能超標。市面上常見的沾醬如甜辣醬、辣椒醬、醬油膏、蕃茄醬等，平均1湯匙鈉含量約300－700毫克。
臺北市衛生局表示，本次營養師設計的「蔬果甜辣醬」，運用牛蕃茄、檸檬、蘋果、蒜頭、辣椒等天然食材製作醬料，平均1湯匙僅含32毫克鈉，風味獨特又對味，簡單製作又健康，端午佳節不妨與家人一起動手DIY。
粽子熱量高、膳食纖維低 怎麼吃才健康？而粽子有各種不同的口味，每種粽子的烹調作法、大小都不大相同，熱量也有所差異。不過，臺北衛生局表示，北部粽會先將糯米油炒過後，再包入配料，因此熱量較高，而南部粽水煮，熱量較低。
因此，民眾或許可以多選擇水煮的南部粽食用。不過營養師提醒，市售粽子每顆約100－150公克，熱量約400－600大卡，吃一顆等同於吃了1.5－2碗白飯，因此建議1天以1顆為限，或是與家人分食會比較適當。
此外，粽子高熱量、低膳食纖維，因此營養師也建議，民眾可搭配當季蔬菜和水果一起吃，如：蛤蠣絲瓜、涼拌竹筍或竹筍湯等，都是不錯的選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58277
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