因急性腦中風置放鼻胃管　復健團隊陪伴移除鼻胃管邁向新人生

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若有吞嚥困難 需鼻胃管留置台灣腦中風病人產生吞嚥困難者，鼻胃管留置四周以上的病人超過一半，其中又有四分之一病人會留置超過12周，更甚者約有10～15%的病人需長期留置鼻胃管，嚴重影響病人生活品質與尊嚴。
臺中榮總神經內科黃金安主任整合神經內外科、復健科、耳鼻喉頭頸部、放射線部、口腔醫學部、護理部與營養室，成立「臺中榮總吞嚥障礙跨領域照護團隊」強化腦中風病人吞嚥功能及降低鼻胃管留置，以期降低吸入性肺炎發生率及提升病人生活品質。
透過吞嚥復健 移除鼻胃管除了急性腦中風病人，醫療團隊也會在病人出院後，持續提供相關的吞嚥復健服務，即使病人無法在急性期住院期間順利移除鼻胃管，也可藉由復健科門診，透過專業的復健評估以及語言治療師的專業治療與訓練，拔除鼻胃管。復健科語言治療師黃瑄湄分享了案例，64歲林大哥右側小腦中風，除了造成嚴重的暈眩外，還影響了吞嚥功能、連口水都吞不下去。出院後林大哥帶著鼻胃管來到了復健科語言治療室，希望盡快透過復健來恢復吞嚥功能。在語言治療師進行吞嚥評估後，安排了耳鼻喉頭頸部的吞嚥內視鏡吞咽攝影檢查。
耳鼻喉頭頸部的謝宜凌醫師和語言治療師在檢查中發現，林大哥除了有右邊聲帶麻痺外，還有舌頭無力、右邊咽部收縮不佳和呼吸道保護不佳等問題，因此在進食較為濃稠的食物時無法將食物往下推，建議使用「超上聲門吞嚥法」，也就是「閉氣、用力吞」時，可以將堆積在喉嚨的殘留吞得更乾淨。經過吞嚥訓練後不到半年的時間，林大哥順利移除鼻胃管。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58238
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