被情緒勒索、越愛越累？　當心你被「能量吸血鬼」吸食殆盡

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你有聽過能量吸血鬼嗎？余佳容說明，人際關係是一種能量的交換，與能量吸血鬼的關係通常是有毒的、病態的，會讓人感到身心俱疲。特別是如果你是屬於有極富同理心的人或共感人（Empath），尤其容易吸引能量吸血鬼前來依附。能量吸血鬼有很多的類型，例如：
一、受害者類型有些人喜歡打受害者牌，總是準備好一個自己被人輕視的可憐故事，並一直抱怨這些事情。他們永遠是最無辜的，這世界永遠都在跟他們唱反調一樣。
二、自戀者類型自戀者型能量吸血鬼基本上沒什麼同情心、對別人也沒有太大的興趣，並且無意識的帶有「我第一、你其次」世界繞著他們轉的心態。因此這些人也會期望你也把他們擺在第一位，需要他人的讚美與崇拜滿足他們的自尊心。
三、戲劇化類型戲劇性類型的能量吸血鬼喜歡製造一些誇大的問題，似乎總是處於巨大危機與災難之中。他們情緒化且言行浮誇，想博取他人的關注和支持。
四、控制者／統治者類型這類型的能量吸血鬼想要掌控所有一切，他們也許不會直接說出來，但背後總有另一層隱藏的意思。他們非得一切照著自己的想法不可、非贏不可，也不接受別人拒絕，喜歡支配一切並得到優越感。
五、挑剔類型挑剔型的能量吸血鬼用大量的時間和精力去批評別人和事情，看什麼都不順眼。其實因為他們自我價值極低，透過貶低他人、利用他人的不安全感來增強自己的自負心。其實他們對待你的方式反映了他們對自己的方式。
還有其他種類型的能量吸血鬼，雖然他們並非都帶著惡意，也許是需要幫助的人。但與他們打交道很有挑戰性、很可能會讓你質疑自我價值，還是要保護好自己以免受到傷害。如果你覺得自己可能是一個能量吸血鬼，或者正因為能量吸血鬼而感到不知所措，建議可尋求專業心理師協助。
本文獲臉書粉絲團《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》授權
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58254
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