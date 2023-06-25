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被情緒勒索、越愛越累？　當心你被「能量吸血鬼」吸食殆盡

被情緒勒索、越愛越累？　當心你被「能量吸血鬼」吸食殆盡
被情緒勒索、越愛越累？　當心你被「能量吸血鬼」吸食殆盡

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】真心以對卻被情緒勒索、嫌棄、成為情緒垃圾桶等等，讓你感到在人際關係或是感情中筋疲力竭嗎？台北市同伴心理諮商所心理師余佳容表示，能量吸血鬼是故意或無意識地消耗你情感能量的人，這些人有可能是你的朋友、家人、情人、同事或是鄰居，以你的關心關懷和精神能量為食，讓你感到壓力最後精疲力竭，呼籲民眾保護好自己以免受到傷害。

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你有聽過能量吸血鬼嗎？

余佳容說明，人際關係是一種能量的交換，與能量吸血鬼的關係通常是有毒的、病態的，會讓人感到身心俱疲。特別是如果你是屬於有極富同理心的人或共感人（Empath），尤其容易吸引能量吸血鬼前來依附。能量吸血鬼有很多的類型，例如：

一、受害者類型

有些人喜歡打受害者牌，總是準備好一個自己被人輕視的可憐故事，並一直抱怨這些事情。他們永遠是最無辜的，這世界永遠都在跟他們唱反調一樣。

二、自戀者類型

自戀者型能量吸血鬼基本上沒什麼同情心、對別人也沒有太大的興趣，並且無意識的帶有「我第一、你其次」世界繞著他們轉的心態。因此這些人也會期望你也把他們擺在第一位，需要他人的讚美與崇拜滿足他們的自尊心。

三、戲劇化類型

戲劇性類型的能量吸血鬼喜歡製造一些誇大的問題，似乎總是處於巨大危機與災難之中。他們情緒化且言行浮誇，想博取他人的關注和支持。

四、控制者／統治者類型

這類型的能量吸血鬼想要掌控所有一切，他們也許不會直接說出來，但背後總有另一層隱藏的意思。他們非得一切照著自己的想法不可、非贏不可，也不接受別人拒絕，喜歡支配一切並得到優越感。

五、挑剔類型

挑剔型的能量吸血鬼用大量的時間和精力去批評別人和事情，看什麼都不順眼。其實因為他們自我價值極低，透過貶低他人、利用他人的不安全感來增強自己的自負心。其實他們對待你的方式反映了他們對自己的方式。

還有其他種類型的能量吸血鬼，雖然他們並非都帶著惡意，也許是需要幫助的人。但與他們打交道很有挑戰性、很可能會讓你質疑自我價值，還是要保護好自己以免受到傷害。如果你覺得自己可能是一個能量吸血鬼，或者正因為能量吸血鬼而感到不知所措，建議可尋求專業心理師協助。


本文獲臉書粉絲團《情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程》授權

https://www.facebook.com/stephanielovetangle/posts/707124108085896?ref=embed_post



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58254

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