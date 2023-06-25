香港疫後首個七一　恐難再有政治訴求遊行

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由2003年開始「民間人權陣線」都主辦七一遊行，當年港府擬推動「基本法」23條立法，加上SARS疫情導致299人死亡，民不聊生，估計有50萬人上街，港府也撤回23條提案。
之後每年民陣都主辦七一遊行，參加人數多寡反映了當時香港的政治經濟環境。
2019年香港政府計劃修訂逃犯條例，同年7月1日有55萬參加七一遊行，創下最多人數參與紀錄，也是民陣最後一次舉辦七一遊行。
2020年6月30日深夜「港區國安法」實施，此前港警以防疫為由，首度不同意民陣舉行七一遊行；2021年民陣沒有申辦七一遊行，同年8月就被迫解散。
2022年香港主權移交25週年，中國國家主席習近平訪港，香港在一片和諧中渡過七一。
隨著港府撤銷防疫限制，今年香港逐步復常，但迄今沒有與政治訴求相關的遊行。
今年3月警方批准香港「將軍澳都會駅業主委員會」舉行反對政府填海的集會遊行，但提出多項限制，包括參加者須戴上印有獨立編號的掛頸牌、不能戴口罩，人數上限為100等。遊行期間參加者要全程留在膠帶範圍內。
香港前職工盟成員黃迺元及杜振豪原本申請今年5月1日勞動節舉辦遊行，但黃迺元一度無故失蹤，其後宣布取消遊行。
北京中央對香港舉辦遊行的訊息愈來愈明確，今年4月到港考察的港澳辦主任夏寶龍表明，「遊行不是表達利益訴求的唯一方式」，環保民生等訴求很易被「騎劫」（挾持、控制）。社會普遍將此言論解讀為香港恐怕不能再舉辦遊行。
今年是香港撤銷防疫限制後首個七一，香港特首李家超20日表明，過去七一曾有人破壞社會安寧和做違法行為，如果今年有人「騎劫」七一，「製造不良氣氛或進行破壞性活動」，必定追究其法律責任。
香港國安法實施後，除民陣外，不少公民組織都解散，相信今年七一香港難藉遊行表達政治訴求。（編輯：陳沛冰/邱國強）1120625