用牙齒開酒瓶超NG！5撇步養成不蛀牙體質：只用牙刷不夠

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牙柯醫生柯佩伶在IG粉專《dr.koko_ig》首先列出造成蛀牙的幾個原因，並提供預防蛀牙的方法：
酸性：口內進食完的酸性環境會讓細菌活躍。
細菌：堆積菌落，入侵牙齒。
其他因素：牙齒結構的弱化，如先天琺瑯質發育不全，等於牙齒外在防禦力天生較弱，就需要比常人更花心思留意以下幾點。
養成不蛀牙體質的方法：
1️. 刷牙方式
清潔牙齒要徹底，以杜絕細菌。刷牙重點包括：
- 牙刷挑選小頭、軟毛；
- 刷牙力道要輕，維持不要讓刷毛彎曲；
- 斜45度對著牙齒牙齦交界處刷；
- 水平刷完換垂直方向刷；
- 一次刷2顆，2顆2顆刷；
- 中間那顆要重疊。
2️. 刷牙頻率：
餐後漱口潔牙，有助於中和酸性和去除細菌。至於為什麼說不能立刻刷牙，主要原因是剛吃完口內呈現比較酸性，但我們的口水本身就是一種緩衝液，可以中和酸性，吃完要等一下子才能刷牙，是要留時間給口水去中和酸性。
至於這個時間要多久，其實也因人而異，有時候幾分鐘就可以了，有時候口內環境太酸的話，也可以先喝水或漱口一下，再刷牙。
3️. 增加牙齒防禦力：
要養成不蛀牙體質就要正確使用「氟」來增加牙齒的防禦力。柯佩伶表示，一般人只需好好刷牙、定期回診就足夠；若是針對高蛀牙率或是高蛀牙風險的人群，會建議額外採用塗高濃度氟或是乳膏等方式來加強牙齒結構。高蛀牙風險人群包括有因為放化療口水分泌減少、口乾症的患者等等。
柯佩伶解釋，一般牙膏都有含氟，最近也有含BioHAP這種成分的牙膏問世。BioHAP是一種仿天然琺瑯質微粒，根據研究結論指出，此成分對於修復琺瑯質結構以及緩和敏感性牙齒有些幫助，但仍需要更多樣本數持續追蹤。
此外也可以定期塗氟加強，其濃度比牙膏含氟量高很多倍，每半年或一年一次即可。
另外有廠商有出氟和鈣的牙齒乳膏，除了補充氟也可以補鈣，都對於幫助強化牙齒結構有實質幫助。
4️. 注意咬合力：
太常咬硬物或是太常緊咬、磨牙等等，都會讓牙齒表面產生裂紋，細菌可能會由此入侵牙齒。細菌入侵牙齒除了可能造成蛀牙，也可能會引起神經發炎，或是增加牙齒斷裂的風險等等。牙齒也是工具，工具都會隨著使用年限增長而消耗，所以日常飲食，可以判斷一下，比較困難咬的東西，可以就使用刀叉等工具，來替代讓牙齒去做這種過高強度工作，例如海鮮的甲殼、瓜子殼等等，更不要用牙齒開酒瓶。
5️. 飲食習慣：
柯佩伶提醒大家要特別注意甜食、碳酸飲料等可能導致蛀牙或牙齒酸蝕脆弱的飲食。若患有胃食道逆流，通常也會有牙齒酸蝕的情況，這時請搭配醫師的療程以及注意可能加劇胃逆的飲食。
除了以上5大點，還有一個重點，就是「定期回診檢查」，以便早期發現問題並介入處理，以免牙齒問題變得更嚴重。
柯佩伶建議一般人應每半年洗牙和進行檢查；高蛀牙率或高風險者，則可以每3個月回診檢查。
本文經 牙科醫生柯佩伶 IG粉專《dr.koko_ig》授權報導
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