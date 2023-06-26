清涼劑可以幫助降溫嗎？　中暑急救5步驟記起來

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1、陰涼：將患者移到陰涼通風的地方
2、脫衣：鬆開衣物以幫助通風
3、散熱：於皮膚灑水、扇風幫助降溫，可使用冰袋至於頸部、腋窩或鼠蹊部
4、喝水：補充含鹽分或含電解質的冷開水，不要使用純水。若患者意識不清，則應避免飲水
5、送醫：盡快送醫
使用特定藥物副作用 可能增加中暑風險！部分治療偏頭痛及過敏的藥物會促進血管收縮，進而影響流汗的散熱作用。而一些藥物具有抗膽鹼作用，會抑制腺體分泌、減少流汗，例如三環抗憂鬱劑、抗組織胺。
- 常用於治療高血壓和心臟疾病的乙型受體阻斷劑會影響皮膚血流，降低散熱功能
- 利尿劑的使用可能增加脫水的風險
- 甲狀腺補充劑則可能刺激新陳代謝，增加身體熱量產生
使用清涼劑是否可以幫助降溫呢？市售清涼劑多是添加冬綠油、薄荷醇或樟腦等成分，這些成分能夠刺激人體感覺受器，將訊號傳遞至大腦，進而產生涼爽的感覺。不過這些成分對皮膚血管的影響略有不同：
- 冬綠油及薄荷醇能夠促使局部血管擴張，增加血流量，有助於降低皮膚溫度。
- 樟腦用於皮膚則會使血管收縮，減少血流量，通常用於緩解皮膚紅腫、灼熱。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58251
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