她三餐超清淡卻得脂肪肝！營養師指關鍵：真的別這樣吃。

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她三餐超清淡卻罹脂肪肝？！營養師指關鍵：都精緻澱粉。
李婉萍營養師指出，民眾日常隨意吃，最常見的食物就是精緻澱粉類的碳水化合物，包括各種麵包、飯糰、麵食等，這些醣類食物在經過消化吸收後便會儲存在肝臟當中，而肝臟代謝醣類會須經過蛋白質轉換，並透過維生素B群代謝。
若民眾日常都是隨意吃，只吃個麵包、吃個麵、吃個飯糰等等的，體內的蛋白質和維生素B群等營養自然會不足，也就難以代謝醣，醣和熱量就會不斷的累積在肝臟、難以代謝，久而久之便容易形成脂肪肝。
脂肪肝和糖尿病兩者有高度相關，兩者互為影響因子，糖尿病會影響全身血管健康，包括最受人注目的中風、心肌梗塞。另外，脂肪肝也是「肝癌三部曲」的第一階段：慢性肝炎中的其中一種，若飲食習慣再不改變，也會形成肝硬化，接下來就是肝癌。李婉萍營養師表示，雖然因為多吃澱粉類食物形成肝癌的案例並不多，但糖尿病就非常常見，不可大意。
只吃精緻澱粉小心脂肪肝！營養師指４情況都要留意。
李婉萍營養師表示，除了上述只吃麵包、吃麵、吃飯糰等顯而易見的精緻澱粉類飲食之外，許多年長者牙口不佳也長期會有吃粥配醬瓜的飲食習慣，肉和蔬菜一樣較少攝取，這同樣也是澱粉飲食，也容易形成脂肪肝。
另外，台灣人也常見米飯愛好者，白飯的份量明顯超過將近一倍或更多，這即便是有吃肉和蔬菜、有攝取到蛋白質和B群，但和澱粉、尤其是精緻澱粉相比之下一樣相對不足，需更多蛋白質和B群幫助轉換和代謝，因此澱粉過量者一樣有形成脂肪肝的風險，僅是進度較慢。提醒民眾上述這些情況都需多加留意。
日常繁忙飲食健康也要顧！營養師：肉、菜、澱粉是基本。
李婉萍營養師建議，工作、課業繁忙飲食也要顧，早餐若胃口還沒開、不想吃太多、想簡單吃就好，吃個麵包配黑咖啡是無妨，不過中午和晚餐就得好好的吃，澱粉類建議可以非精緻澱粉的食物攝取，例如地瓜、南瓜、紫米飯等，並配上蔬菜類及肉類，以攝取蛋白質和維生素B群幫助肝臟代謝，份量各以一拳頭１：１：１進行，特別是喜好吃麵的族群更要注意，因為不論是義大利麵或牛肉麵等，各類麵食通常較少有足夠的肉類和蔬菜。
當然，全榖雜糧類的澱粉、蔬菜、以及豆魚蛋肉類的蛋白質僅是６大類營養的其中一部份，水果類、乳製品、油脂和堅果種子類、水分日常也都應充分攝取，養成良好的飲食習慣，更有助避免各種疾病纏身，更有利確保健康。
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