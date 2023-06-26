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香港影后毛舜筠為保住房價！深夜搬運《死屍》嫁禍鄰居

▲《死屍死時四十四》香港影后毛舜筠為保住房價，深夜搬運屍體嫁禍鄰居大嬸。（圖／華映）
▲《死屍死時四十四》香港影后毛舜筠為保住房價，深夜搬運屍體嫁禍鄰居大嬸。（圖／華映）

記者黃雅琪/綜合報導

香港黑色喜劇電影《死屍死時四十四》，由何爵天執導，香港實力派演員毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝及人氣團體MIRROR成員呂爵安和柳應廷共同演出。香港影后毛舜筠在電影中扮演為了保住房價，費盡心力要將家門口的無名全裸男屍搬到鄰居家的大嬸，行為極度荒謬，她表示越是離譜的劇情，就越是要用正經的表演來詮釋：「我們演得越是正經實在、不誇張，就顯得這荒謬的行為越好笑！」

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▲香港黑色喜劇電影《死屍死時四十四》劇照，楊偉倫（左起）、黃又南、毛舜筠、余香凝、黃文慧、劉江。
▲香港黑色喜劇電影《死屍死時四十四》劇照，楊偉倫（左起）、黃又南、毛舜筠、余香凝、黃文慧、劉江。
香港影后毛舜筠擅長喜劇演出，最讓台灣觀眾印象深刻的作品便是和張國榮合作的《家有囍事》，在電中扮演個性男人婆「表姑媽」一角，成為她的喜劇代表作品。2017年，毛舜筠以電影《黃金花》在香港金像獎封后。這回在最新作品《死屍死時四十四》中演出為了保住自家房價，把家門口的全裸男屍搬到鄰居家的大嬸，就怕自己的家成了凶宅，跌價到谷底。

毛舜筠表示，這回演出不會像當年演《家有囍事》的表姑媽爆笑誇張，而是用一個很平實的方式去詮飾電影中很離譜的行為：「對我而言，《死屍死時四十四》不是喜劇笑片，而是黑色幽默。所以，電影中的一家人的關係不會像《家有囍事》那樣好笑，都是很真實、很有生活感，媽媽和女兒一家人住在一起，一家子都為了房價和房貸費盡心思。」

▲《死屍死時四十四》毛舜筠（左）、余香凝在家門前發現一具全裸男屍。（圖／華映）
▲《死屍死時四十四》毛舜筠（左）、余香凝在家門前發現一具全裸男屍。（圖／華映）
在片中扮演毛舜筠兒子的楊偉倫，以電影《正義迴廊》的出色表現受到矚目，楊偉倫也認同：「當你看到一群人很認真處理超離譜的事情，就會覺得這幫人太蠢了吧！讓荒謬的程度更高了。」楊偉倫和毛舜筠有多場對手戲，他大讚毛舜筠很有前輩風範，不但會指導後輩演技，還會把自己的台詞讓給他說，讓新人有更多表現機會！毛舜筠則是笑說，楊偉倫演得很好，不怕台詞都讓給他來說，會讓整場戲更好看。

香港是名列世界的高房價地區，毛舜筠坦言，從小被媽媽教育「人生一定要有房子」，所以靠著成功的演藝事業，她早已買了房屋自住，但並不會要求兩個女兒一定要買房子：「我只要求她們要經濟完全獨立，我不用她們養，我也對她們放手，這是要狠下心的，我都要自己忍住，讓女兒學會真正的獨立。」

▲《死屍死時四十四》毛舜筠化身貴婦裝扮。（圖／華映）
▲《死屍死時四十四》毛舜筠化身貴婦裝扮。（圖／華映）
香港房市動不動就要上千萬的房價，毛舜筠表示很荒謬：「好不容易買了房子，但住進去卻發現只有豆腐乾那麼小，以為有個安樂窩，但也成為了樓奴，《死屍死時四十四》就是在講這個矛盾的狀況，很有真實感。」楊偉倫不打算在香港買房子，他笑說：「以為有了房子像千萬富翁，但其實這筆錢根本無法拿出來用。」

《死屍死時四十四》故事描述，一個尋常晚上，杜志銘（黃又南飾）、太太（余香凝飾）與丈母娘（毛舜筠飾）在家門前發現了一具全裸男屍。為避免自家屋宅變成凶宅讓房價慘跌，一家人決定合力處理，將屍體嫁禍鄰居。同層樓還住有銀髮族陳家夫妻、未婚大齡女子Mary姐、性格火爆的張氏父子和一個神祕的吸菸女。11個活人，為了1個死人，使出渾身解數，天亮前他們只能求同存異，合作把屍體運出大廈。《死屍死時四十四》7月7日上映。

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