MLB／大谷翔平攻擊指數高達1.00！成為聯盟超頂級球星

NBA／自由球員是什麼？分成什麼類型？最早是由誰先行使的？

▲LeBron James在2010年夏天做出著名的「決定」，以自由球員身份加盟邁阿密熱火，引起聯盟很大的震動。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James在2010年夏天做出著名的「決定」，以自由球員身份加盟邁阿密熱火，引起聯盟很大的震動。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

隨著NBA自由球員市場即將開起，不少球迷開始期待一些重磅交易將在近期發生。《NOWnews》在此之前，將整理自由市場的相關名詞，幫助有興趣的人可以更好的去了解這些訊息。

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就如同一些規章和運作仍不夠完善的聯盟一樣，NBA在1988年之前，球員可以被參加選秀、或是被球隊交易。然而，在合約到期後與另一支球隊簽約，並不是像今天這樣的常見的選擇。即使你的團隊願意讓你離開，他們也渴望能從中獲得補償。而如果你表現出色，那麼很可能哪都也去不了，因為母隊絕無可能放人。

1988年的Tom Chambers，成為史上首位完全自由球員

▲1988年夏天，該年7月，4屆全明星球員、生涯2萬分俱樂部成員Tom Chambers決定從西雅圖超音速隊加盟鳳凰城太陽隊，他成為NBA史上第一位不受限制自由球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲1988年夏天，該年7月，4屆全明星球員、生涯2萬分俱樂部成員Tom Chambers決定從西雅圖超音速隊加盟鳳凰城太陽隊，他成為NBA史上第一位不受限制自由球員。（圖／美聯社／達志影像）
NBA的自由球員制度往上追溯都會來到1988年7月，4屆全明星球員、生涯2萬分俱樂部成員Tom Chambers決定離開西雅圖超音速隊、加盟鳳凰城太陽隊，他成為NBA史上第一位完全自由球員，並行使了自己的權利加盟別隊。

當時，球員工會剛和聯盟完成談判，合約結束的球員如果滿足2個條件，就可以自由地選擇球隊：已在聯盟效力七年或以上，並且簽下過2份NBA合約。在那之後經歷過漫長的發展，聯盟才變成如今的模樣。

在如今的聯盟中，一名NBA球員要怎麼樣才會成為完全自由球員（Free agents，簡稱FA）？

▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green今（20）日拒絕了下賽季薪資為2750萬美元的球員選擇權。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green今（20）日拒絕了下賽季薪資為2750萬美元的球員選擇權，成為不受限制自由球員。（圖／美聯社／達志影像）
當一名球員與某支球隊的合約到期時，他將成為自由球員，他們可以自由地與母隊重新談判新合約，或者尋找另一支願意向他們支付更多薪水的球隊。自由球員分為：完全自由球員和受限制自由球員。

完全自由球員情況必較簡單。他們可以和母隊商談續約，也可以自由地與任何其他團隊進行談判，選擇權完全在他們身上，他們也更容易能為自己爭取最好的報酬。

還有一種情況是，該名球員的合約在夏天擁有一個球員選擇權，他可以選擇繼續合約，或是選擇不執行、直接投入市場試水溫。在這情況下，雖然合約還沒到期，理論上他還在球隊控制之下，但外界常常也會將之視為自由球員，因為該球員擁有一個提前終止合約的權力。

受限制自由球員（Restricted Free agent，簡稱RFA）又是什麼？他們在哪方面「受限制」？

▲太陽中鋒Deandre Ayton在新秀合約結束後，也曾成為了RFA。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽中鋒Deandre Ayton在新秀合約結束後，也曾成為了RFA。（圖／美聯社／達志影像）
完全自由球員和受限制球員之間的根本區別在於：後者即使和別的球隊達成簽約協議，母隊還是存在補救的機會。他們可以選擇在3天內匹配別支球隊開出的報價，如此他們就能將該球員留下。

有幾種情況會出現受限制的自由球員，第一種是出現在首輪新秀身上，在執行完4年新秀合約後，他們會自動成為受限制自由球員。另一種情況則是在1998-99賽季之後，任何在NBA效力3年以下的球員進入到市場，那他們也將是RFA。值得注意的是，如果首輪秀的球隊沒有執行合約第3或第4年的球隊選項的話，那這名新秀將在這之後會直接成為非受限制自由球員。

而為了保留對該名球員的RFA權，他所屬的球隊必須在當年的6月30日前提交一個報價合約（Qualifying offer）給球員，其中的金額，將取決於這名球員的選秀順位，如果是首輪秀就是依其漲幅；而其他合約類型，則必須是他上一份薪資的125%，或者聯盟底薪加上15萬元，兩者中取大的那一個。

報價合約期限一律為一年，如果球隊因此超過了薪資上限，那他們將自動獲得一個特例，特例的金額和報價合約的數字相當。

在球隊開出報價合約後，球員還沒有接受之前都是RFA的身分，他們可以自由地去和其他球隊接觸，以及簽下一份2年以上的合約。不過母隊可以在3天內是否跟進留人。

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