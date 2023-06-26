許傑輝《不熙娣》演色狼！許藍方吐「真實感受」 爆曾被人夫性騷
「最美博士」許藍方今（26）日出席產品記者會，聊到演藝圈Metoo性騷擾風波，她認為性教育與性平教育都很重要，但自己並不是當事人，也沒有太關注新聞，無法發表什麼意見；談到被性騷擾的經驗，她透露過去曾被一名人夫言語性騷擾，她當場就直接制止對方；而先前許傑輝在節目上和她演出情境短劇，事後被網友翻出，認為許傑輝當時疑似吃她豆腐，對此，許藍方也表示當下並沒有感受不舒服，認為輝哥僅是在示範演技。
記者郭佩蓉/綜合報導
近來多位藝人在此次Metoo風波中翻車，而許傑輝也是其中之一，他過去上節目《小姐不熙娣》時，在節目內與許藍方演出情境劇，許傑輝飾演一名公車色狼，當時他靠近許藍方聞她的髮香，演技相當逼真，就連主持人小S都忍不住直呼「好噁喔」，網友們事後也批評他根本是「本色演出」。對此，許藍方今日表示當下並沒有感受到不舒服，「因為就只是覺得我不會演，他剛好在示範，我當下沒有特別的感受，因為是在公開場合，輝哥就是在做他的事（示範演技）」。
此外，許藍方也透露自己曾遇過人夫對她言語性騷擾，她當下就相當嚴肅，立刻制止對方「你確定你還要繼續說下去？你是有家室的人」，給出嚴厲警告。對於此波Metoo風潮，許藍方相當樂見，也呼籲大眾不要檢討受害者，「這樣不對，受害者已經夠可憐還要被質疑」，也認為自重和尊重他人都很重要，要從好好教育開始。
※【NOWnews 今日新聞
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