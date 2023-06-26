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民進黨2職場性騷案成立　北市勞動局開罰90萬

▲台北市政府。（圖／翻攝自GoogleMap）
▲台北市政府。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者邱新博／台北報導

民進黨中央黨部近日連續爆出黨工遭到性騷擾的案件，經被害勞工透過個人臉書披露後，引起各界陸續揭發類似案件，並且促使台灣整體社會對性騷擾案件的重視。台北市勞動局表示，經過訪談調查，蒐集相關事實，今（26）日召開性平會加以審查，經委員充分討論，評議民進黨職場性騷案成立，並經由委員討論研議後，評議民進黨職場性騷案成立，勞動局將依《性別工作平等法》規定處分90萬元。

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勞動局說明，本次評議的2個案件，《性別工作平等法》第13條及第36條的規定，性平會決議依《行政罰法》第18條規定，審酌本案違反《行政法》上義務行為應受責難程度、所生影響，以及因違反《行政法》上義務所得的利益，並考量受處罰者的資力之後，認為本案對社會的影響鉅大，可責難程度較高，應加重處罰。

勞動局指出，市府對於職場性騷擾零容忍之態度十分堅定，無論是本府公園處之案件，或是政黨相關案件，都是以一貫的立場及標準，要求各事業單位要遵守性別工作平等法之規定，並且大家應該要重視性平概念。

台北市勞動局局長高寶華指出，市府對於職場性騷擾零容忍的態度十分堅定，無論是本府公園處之案件，或是政黨相關案件，都是以一貫的立場及標準，要求各事業單位要遵守《性別工作平等法》的規定，並且大家應該要重視性平概念。

高寶華提醒各事業單位於知悉性騷擾的情形時，一定要採取立即有效糾正及補救措施，不可輕忽，職場性騷擾的防治是雇主維護職場環境安全的法定義務。法規裡所謂採取立即有效糾正及補救措施，除了隔離行為人與被騷擾人、依內部性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法的流程處理調查以外，還可以加強輔導行為人，向全體員工進行職場性騷擾相關宣導，舉辦定期、不定期的性別平等教育訓練等。

針對台北市勞動局處分結果，民進黨性平部主任李晏榕表示，尊重台北市勞動局的裁罰決定，在事情發生之後，黨內隨即進行性騷擾防治與調查機制的全面檢視，並針對黨務主管與黨工加強教育訓練，積極改善性騷擾防治的措施。
 

李晏榕說，未來民進黨將秉持「性騷擾零容忍」的原則，以完善的保護與申訴機制，以及持續辦理黨工性別平等教育訓練，達成性別友善職場的目標。
 

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