高雄今年首例本土登革熱　台南社區傳播鏈衍生

高雄市今（26）日新增今年首例本土登革熱病例，個案為茄萣區60多歲女性，6月21日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐、食慾不振等症狀，至診所就醫未改善，24日看診經採檢通報N S 1快篩陽性，6月26日檢體經中央實驗室綜合檢驗結果為PCR陽性、登革熱第一型（同先前台南市本土疫情檢出登革熱病毒血清型），經疫調該名個案工作地在台南市東區，研判為其工作地台南市社區傳播鏈之衍生。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄市於昨日接獲此個案立即召開區級前進指揮中心會議，並前往個案居住地、活動地執行孳生源清除、室內壓罐噴藥及掛蚊燈監測工作，今日已進行住家周邊半徑100公尺社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等緊急防治工作，防堵疫情擴散風險。
衛生局提醒，因應台南市發生本土登革熱群聚疫情，截至6月25累計本土58例且疫情已有延伸趨勢，高雄與台南為一日生活圈往返頻繁，市民朋友如出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應立即前往高雄市521家登革熱合約診所（https://gov.tw/146）就醫並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報。茄萣區的民眾可至茄萣區衛生所、茄萣好診所、顏診所、醫生館診所進行登革熱NS1快篩。