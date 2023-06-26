OPENsi《舞力對決》街舞國手！嗨唱未曝光單曲〈a little love〉

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《舞力對決：地表撐霸》片中除了有酷炫街舞特技，更講述一對失和兄弟因共同熱愛的Breaking而化解誤會，讓全片增添暖心勵志的正能量。
跳Breaking出身的「OPENsi」成員陳子輇透露，當初練Breaking曾鬧家庭革命，甚至造成永久運動傷害：「我以前都是跟著哥哥一起練習，為了想速成招式，常常自己亂練，練完也沒有收操的概念，導致腰部和手肘的永久性傷害；家人們也因此對我跳Breaking這件事非常排斥，擔心我因為練舞造成身體負擔，也是抗爭了一段時間，媽媽才慢慢接受的。」
OPENsi今日特別獻唱新歌〈a little love〉，威任、YY饒舌搭配子輇、治廷大跳Breaking，帥氣模樣炸翻全場。
OPENsi表示，雖然平常大家默契已經培養得很好，但實際排舞走位的時候還是會被子輇踢到，他們笑虧：「B-Boy的腿應該是鋼鐵做的，而且子輇都是倒立暖身，不愧是地表『撐霸』，他連在舞蹈教室也要『撐霸』！」對此，子輇無辜笑回：「其實我在練習的時候都沒有感覺，專注在對拍上，根本不知道有踢到人耶。」
此外，台灣國手蕭勝文ShowMilk及B-Girl Stitch楊采樺也在現場同台尬舞，精湛舞技令人嘖嘖稱奇。對於Breaking將首度進軍2024年巴黎奧運的心情，ShowMilk表示當初一知道就很激動。
ShowMilk征戰世界各地，之前去加拿大比賽更巧遇《舞力對決：地表撐霸》女主角吉露，ShowMilk說：「其實我認人通常不會認臉，大部分是看舞蹈動作，吉露的氣場真的很強，形象很好、舞蹈動作跟深度也很夠，不愧是德國B-Girl冠軍！」《舞力對決：地表撐霸》7月14日全台上映。