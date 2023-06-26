高餐大國際競賽再傳捷報　廚藝及烘焙競賽共奪12金

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烘焙系一年級的嚴于安，參加馬來西亞WCC世界金廚國際大賽雙人組下午茶，和搭檔廖珮媗要在90分鐘內烘焙出5款不同口味的甜食，兩人致力用臺灣本土水果做出美味甜點，最後拿下特金殊榮。麵包展示項目則由葉曄獲得銀牌。
泰國終極廚師挑戰賽(TUCC)中以三人為組的美食家團隊挑戰賽，規定三小時內做出10道菜的buffet，其中必須含有沙拉、前菜、湯、燜煮、炒、咖哩、炸、澱粉及甜點，高餐大參賽隊伍許國富、范瑛稙、蔡詩軒發揮團隊合作默契，餐點以臺灣的傳統美食拆解再變化，擺盤以中式風格發想，運用高低層次烘托出菜餚特色，完美呈現，擊敗7個國家職業廚師隊伍，贏得金牌，還因創意贏得最高榮譽的小金人。
餐管系二年級的陳俊宇在泰國終極廚師挑戰賽(TUCC)中，分別以海鮮、牛肉和鴨肉料理奪下兩金一銅，被視為廚藝界明日之星，也是明年要前進德國IKA奧林匹克廚藝大賽的重點培訓學生。
校長陳敦基表示，高餐大鼓勵師生走出學校，迎向國際舞台，這學期競賽得獎成績亮眼，感到與有榮焉。領軍的老師賴顧賢表示，像是由泰國廚師協會和泰國烹飪學院合辦的泰國終極廚師挑戰賽(TUCC)，是世界廚師聯合會(WORLDCHEFS)公開認證的廚藝比賽，具有高度公信力，有多達700 多位餐飲科系學生從亞洲各地飛抵參賽，能一口氣榮獲7面金牌，含三面代表最高分的小金人，8面銀牌及9面銅牌，成績傲視全場。