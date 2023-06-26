台南知名雞料理餐廳展新店 要以道地粵菜擄獲饕客的心

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人稱花雕雞女王的高彤當初創業開店「廚房有雞」，初衷是希望用更多時間、做健康的餐點來陪伴女兒 ，誰知一做就是18年。她拿手的正宗花雕雞沿襲大陸師傅正統手藝，食材嚴格把關，烹調全程衛生控管。18年來初心始終不變，就是把客人當成家人，讓他們吃得美味又安心。
廚房有雞的招牌料理「正宗花雕雞」，選用92天3斤重的跑山霸王雞，油脂少、肉質Q彈多汁，再佐以九種材料秘製的花雕醬、6道繁瑣工序拌炒入味，最後淋上招牌花雕酒悶煮出醇厚香氣。以乾、滷、湯3種不同吃法分別帶出湯料不同層次，處處講究，是許多行家必點的鎮店大菜。
廚房有雞創始店位於東區，許多北區的饕客向高彤多次反映跑到東區用餐的不便，她才於數年前在北區開了第2家分店，而新設的第3家店也位在北區，各家分店一樣以「新開醰的佳餚、用心準備的食材、熟悉的妙功夫、熟悉的手路菜、熟悉的好味道」的宗旨用心經營，除了要讓老顧客一再回味之外，也要以道地的好味道吸引新顧客上門。
高彤表示，為了慶祝育成店開幕，即日起至6/27前，內用享9折優惠。育成店空間寬敞，為工商、社團聚餐、尾牙除夕、新婚文定和家庭聚會的好地方，如果想品嘗道地粵式料理，歡迎來廚房有雞走一趟，一定不會讓您失望。