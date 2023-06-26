遭性騷女教師申訴未得公道　新北綠議員要侯友宜落實「零容忍」

台南知名雞料理餐廳展新店 要以道地粵菜擄獲饕客的心

▲羿品新餐飲有限公司總裁張廣新（左）和執行長高彤（左）推薦廚房有雞育成店是宴會聚餐的好所在（圖／記者張振興攝，2023,06,26）
▲羿品新餐飲有限公司總裁張廣新（左）和執行長高彤（左）推薦廚房有雞育成店是宴會聚餐的好所在（圖／記者張振興攝，2023,06,26）

記者張振興/台南報導

台南知名餐廳「廚房有雞」開業已18年，培養出眾多忠實花雕雞粉，而今籌畫多時的第3家店預計6/28開幕，新店走粵菜路線，要以廣式好口味擄獲饕客的心。

我是廣告 請繼續往下閱讀

人稱花雕雞女王的高彤當初創業開店「廚房有雞」，初衷是希望用更多時間、做健康的餐點來陪伴女兒 ，誰知一做就是18年。她拿手的正宗花雕雞沿襲大陸師傅正統手藝，食材嚴格把關，烹調全程衛生控管。18年來初心始終不變，就是把客人當成家人，讓他們吃得美味又安心。

▲廚房有雞的招牌料理正宗花雕雞為店內的鎮店大菜（圖／記者張振興攝，2023,06,26）
▲廚房有雞的招牌料理正宗花雕雞為店內的鎮店大菜（圖／記者張振興攝，2023,06,26）
廚房有雞的招牌料理「正宗花雕雞」，選用92天3斤重的跑山霸王雞，油脂少、肉質Q彈多汁，再佐以九種材料秘製的花雕醬、6道繁瑣工序拌炒入味，最後淋上招牌花雕酒悶煮出醇厚香氣。以乾、滷、湯3種不同吃法分別帶出湯料不同層次，處處講究，是許多行家必點的鎮店大菜。


廚房有雞創始店位於東區，許多北區的饕客向高彤多次反映跑到東區用餐的不便，她才於數年前在北區開了第2家分店，而新設的第3家店也位在北區，各家分店一樣以「新開醰的佳餚、用心準備的食材、熟悉的妙功夫、熟悉的手路菜、熟悉的好味道」的宗旨用心經營，除了要讓老顧客一再回味之外，也要以道地的好味道吸引新顧客上門。

 　

高彤表示，為了慶祝育成店開幕，即日起至6/27前，內用享9折優惠。育成店空間寬敞，為工商、社團聚餐、尾牙除夕、新婚文定和家庭聚會的好地方，如果想品嘗道地粵式料理，歡迎來廚房有雞走一趟，一定不會讓您失望。

台南改善老舊工業區 今年預計再投入2000萬活化公共設施

台北橋驚傳墜河！大批警消馳援搜救　落水男竟自己游回岸上

東部最強炒飯8月底將停業！「約翰兄弟」曝原因：該放手了

南市九大運輸業共同宣誓 指叉確認提升行人用路安全

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀