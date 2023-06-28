阻卻台南登革熱疫情傳播鏈 茄萣積水容器有孑孓遭開罰
高雄市茄萣區於6月26日出現今年首例本土登革熱病例，經疫調感染來源來自於個案工作地（台南市東區）。為防範疫情擴大，高雄市防疫團隊當日已立即進行住家周邊半徑100公尺社區疫情調查、家戶噴藥、地毯式孳生源清除等緊急防治工作。今（28）日再針對警戒範圍，擴大進行茄萣區大定里、和協里、嘉定里、保定里、光定里、吉定里共6里的環境大掃蕩。
記者鄭婷襄／高雄報導
市府防疫團隊執行茄萣區6里大掃蕩時，發現部分防火巷髒亂且堆積物品，並於多處發現有孳生登革熱病媒蚊的陽性積水容器，包括廢棄保麗龍盒、水桶、水錶等都有孳生病媒蚊孑孓。防疫人員現場立即清除積水容器，並針對違規者開出違反傳染病防治法舉發通知單處3千至1萬5千元罰鍰。
衛生局提醒，目前已進入登革熱流行季節，昨晚高雄市部分地區有降雨，呼籲市民朋友雨後48小時內一起「巡、倒、清、刷」動手清除積水容器等孳生源，戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑。
衛生局特別呼籲所有人、使用人或管理人應善盡維護管理之責，定期「巡、倒、清、刷」降低病媒蚊孳生風險。民眾近期如自東南亞國家入境或有台南市活動史、工作史，如出現出現發燒、頭痛、關節肌肉痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，請務必儘速前往高雄市521家登革熱合約診所（https://gov.tw/146）就醫、進行登革熱NS1快篩，並主動告知近期旅遊史或活動史。