馬國畢認「經濟出狀況」當婚禮主持人！新娘控訴：當天差點開天窗
《小明星大跟班》明（29）日晚上10點播出「婚禮一輩子只有一次就這麼被你給毀了」，聊到「婚禮主持人出狀況」的情形，讓來賓靜香很有感：「林道遠跟我講一定要邀請馬國畢來當婚禮主持人，但他彩排沒到就算了，婚禮當天也沒出現，差點開天窗！」馬國畢趕緊道歉並解釋：「是我自己主動說要當主持人，因為那時候是我經濟狀況最不好的時候，我真的沒太多現金能包紅包，才想說當主持人抵紅包，但因為婚禮當天早上還在拍戲，不過我還是有趕在二次進場時到。」
記者郭佩蓉/綜合報導
主持人吳宗憲坦言對Sandy的婚禮主持人不太滿意：「他竟然Cue我快一點，我是主婚人，這是我女兒的婚禮，你趕著要把我推下台？」楊昇達則控訴擔任伴郎的海產不僅在迎娶時突然消失，還在婚宴流程中搞破壞：「他突然說要來一首〈心太軟〉，還把歌詞改成『那裡』太軟，我岳母餐也不吃了，直接上台要跟他理論。」
海產也藉機抱怨楊昇達毀掉他的求婚：「我跟女友求婚的時候很感動，結果他以為我忘詞，直接搶走麥克風，還把最後一段講掉！」楊昇達一聽立馬喊冤：「是他直接拿我的求婚誓詞去念，念得坑坑巴巴還要我在旁邊提示，講到關鍵的時候，他居然說成『若綺，嫁給我好嗎』？」海產也尷尬承認求婚當下太緊張，腦筋一時轉不過來：「結果求婚變成失婚，到現在3個多月了，我還沒聯絡到我女朋友。」