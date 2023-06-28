洪都拉斯揭《婆婆2》復工氣氛 他嘆許傑輝翻車「總算還清白」
洪都拉斯昨（27）日出席TVBS《加油喜事》殺青酒，談到新戲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》已拍3天，洪都拉斯頂替許傑輝扮新版「火寮一哥」，他說收到邀約沒有掙扎：「我是開心的，這個戲是好戲，導演跟製作人說會修正，不會把我完全變成他（指許傑輝）。」而對於許傑輝稱在《全民最大黨》遭到排擠而離開，洪都拉斯聽到的時候很受傷。
記者羅凌筠/台北報導
許傑輝因為遭控性騷擾退出演藝圈，扯出多年前離開《全民最大黨》，也是因為工作人員性騷擾投訴，不過據許傑輝自己的講法，是因為遭到大哥們排擠，洪都拉斯當時對排擠控訴很受傷：「我們是一起打江山的，我沒辦法體會到他（指許傑輝）說我們越來越鬆散這件事，我們有這麼不認真嗎？那時候看到新聞真的有點難過。」
後來製作人王偉忠證實，許傑輝離開是因為性騷擾投訴，洪都拉斯說：「原來是這樣子，總算還我們清白。」也因為許傑輝遭《我的婆婆2》換角，「火寮一哥」改由洪都拉斯接手，他以前在《星座愛情獅子女》就和鍾欣凌演過夫妻，和于子育也合作過，進劇組就是很開心，「我滿期待我的表現。」
※【NOWnews 今日新聞
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