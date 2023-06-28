算命阿姨廖麗芳合體唐綺陽！阿翰好大膽笑虧國師：沒有營養的東西
知名YouTuber阿翰擅長模仿生活中常見的市井小民，開創許多經典人物，像是去年以九天玄女唯一指定姊妹「算命阿姨廖麗芳」爆紅，還在第57屆金鐘獎頒獎典禮的開場影片重現經典九天玄女哏，大獲好評。昨（27）日，阿翰PO出最新影片，找來「國師」唐綺陽一起合作，兩人互相鬥嘴，阿翰更笑虧唐綺陽「沒有營養的東西」，對此，唐綺陽也反擊了。
記者郭佩蓉/綜合報導
阿翰在影片內化身「廖麗芳」，虧唐綺陽是「沒有營養的東西」，更表示兩人過去以中友百貨為界線，「『北綺陽南麗芳』的時代已經過去式了」，狠酸：「她有沒有準，也沒有辦法把她怎麼樣啊！」看到唐綺陽對著鏡頭微笑，更不屑直呼：「還賣萌？賣萌就好了！」對此，唐綺陽也不甘示弱回擊：「真的是死性不改欸，見不得人家好。」
兩人接著還笑自己的BMI降不下來，互動搞笑有趣，影片曝光後，不到24小時已有31萬人觀看，粉絲們紛紛留言：「天啊，北綺陽，南麗芳簡直是『神仙』聯動欸」、「我要發瘋！把這兩尊請來了啊」、「這是什麼夢幻組合啊～ 最愛的兩位神人」、「哎唷笑死了啦，愛死這對CP了，拜託北綺陽南麗芳，以後還要繼續合體」、「整個只有阿翰可以超越阿翰，兩位美女國師合體，只有完美可以形容了。」