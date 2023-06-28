蕭敬騰未婚妻是誰？經紀人Summer「星二代學霸」家世曝光

「帥哥綜藝團」黃子佼神隱　老友劉爾金喊話：活著就有希望

▲劉爾金喊話「帥哥綜藝團」搭檔黃子佼保重。（圖／大愛）
▲劉爾金喊話「帥哥綜藝團」搭檔黃子佼保重。（圖／大愛）

記者羅凌筠/台北報導

52歲藝人劉爾金是昔日「帥哥綜藝團」成員之一，他搭檔黃子佼、卜學亮、宋少卿的組合紅極一時，劉爾金今（28）日出席大愛新戲《搜尋者》首映會，談到黃子佼因性騷擾指控神隱，忍不住長嘆一口氣，他說：「這個事情我很訝異，以前真的沒聽過，希望他好好保重，身體弄好，他還有老婆，只要活著就有希望。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王淑娟是《搜尋者》靈魂人物。（圖／大愛）
▲王淑娟是《搜尋者》靈魂人物。（圖／大愛）
王淑娟、況明潔、陳明真、蔡阿炮、陳季霞在《搜尋者》飾演基隆訪視志工團隊，劇中共有17個案例，雷洪、王中皇、鄭平君及榮忠豪共處一室，雷洪說從來都沒有演過遊民，而且是一個過氣黑道老大，王中皇是過氣流氓，兩人變遊民之後脾氣也變更差，住在一起幾乎是天天一語不合就打罵，而且兩人從戲裡一路鬥嘴到戲外，就連記者會現場也吵個不停。

王淑娟在《搜尋者》帶著女力為主的訪視志工，在基隆付出長達30年。王淑娟說拿到劇本當天，一個晚上就把劇本全部讀完，才發現原來在全世界的慈濟志工都有在做「訪視」，帶著關懷完全付出，讓王淑娟相當感動，開拍後更是不自覺會流下感動的眼淚，連在記者會中看片花也忍不住哭了。

▲況明潔、王淑娟、林義雄、雷洪出席《搜尋者》首映記者會。（圖／大愛）
▲左起況明潔、王淑娟、林義雄、雷洪出席《搜尋者》首映記者會。（圖／大愛）
況明潔跟王滿嬌演婆媳，王滿嬌說最不喜歡的媳婦類型就是這一款，因為況明潔演的訪視志工去看個案，都會經過婆婆家，但是都是「過門不入」，不回家看婆婆。拍攝期間在冬天，基隆一直下雨，王淑娟天天餵食劇組，況明潔說原本飯都吃一半，結果王淑娟一帶麻辣小黃瓜來，飯就全吃完了，拍《搜尋者》這齣戲臉都是圓的。

▲左起劉爾金、王中皇、蔡阿炮、蔣偉文參與《搜尋者》演出。（圖／大愛）
▲左起劉爾金、王中皇、蔡阿炮、蔣偉文參與《搜尋者》演出。（圖／大愛）
蔣偉文、榮忠豪飾演一對兄弟，台詞是國語、台語、英文「三語齊發」。蔣偉文跟榮忠豪兩人英語台詞100分，兩人一講起台語就全都0分，還好雷洪跟王中皇會即席教學，雷洪還要蔣偉文把生氣時的台語口氣講到位，還好導演以角色背景出手相救：「歸國博士台語是會退步的。」雷洪才放過蔣偉文。

蔡阿炮主要的對手戲搭檔是馬力歐，讓蔡阿炮想起兩人同樣入圍金鐘獎最佳男配角，馬力歐認為是蔡阿炮拿下，沒想到最後開獎是由馬力歐得獎。兩人在《搜尋者》中又再次對戲，兩人節奏完全不一樣，一快一慢，導演也都不喊「卡」，讓兩人盡情飆戲。《搜尋者》6月29日晚間8點播出。

黃子佼捲性騷擾風波！神隱9天終於發聲：讓你失望了

王淑娟左右髖骨裂開！拍戲3個月「吃止痛藥苦撐」　慘留後遺症

況明潔親曝「演八點檔」真實行情！天心聽這薪水傻了：慈善事業

雷洪娶6妻吐家庭心結！子女被問「你是第幾任老婆生的？」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀