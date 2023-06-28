「帥哥綜藝團」黃子佼神隱　老友劉爾金喊話：活著就有希望

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王淑娟在《搜尋者》帶著女力為主的訪視志工，在基隆付出長達30年。王淑娟說拿到劇本當天，一個晚上就把劇本全部讀完，才發現原來在全世界的慈濟志工都有在做「訪視」，帶著關懷完全付出，讓王淑娟相當感動，開拍後更是不自覺會流下感動的眼淚，連在記者會中看片花也忍不住哭了。
況明潔跟王滿嬌演婆媳，王滿嬌說最不喜歡的媳婦類型就是這一款，因為況明潔演的訪視志工去看個案，都會經過婆婆家，但是都是「過門不入」，不回家看婆婆。拍攝期間在冬天，基隆一直下雨，王淑娟天天餵食劇組，況明潔說原本飯都吃一半，結果王淑娟一帶麻辣小黃瓜來，飯就全吃完了，拍《搜尋者》這齣戲臉都是圓的。
蔣偉文、榮忠豪飾演一對兄弟，台詞是國語、台語、英文「三語齊發」。蔣偉文跟榮忠豪兩人英語台詞100分，兩人一講起台語就全都0分，還好雷洪跟王中皇會即席教學，雷洪還要蔣偉文把生氣時的台語口氣講到位，還好導演以角色背景出手相救：「歸國博士台語是會退步的。」雷洪才放過蔣偉文。
蔡阿炮主要的對手戲搭檔是馬力歐，讓蔡阿炮想起兩人同樣入圍金鐘獎最佳男配角，馬力歐認為是蔡阿炮拿下，沒想到最後開獎是由馬力歐得獎。兩人在《搜尋者》中又再次對戲，兩人節奏完全不一樣，一快一慢，導演也都不喊「卡」，讓兩人盡情飆戲。《搜尋者》6月29日晚間8點播出。