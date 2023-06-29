元太配發4.5元股利創新高　創辦人何壽川卸任董事

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第二位新任獨立董事楊長謀博士則具有美國康乃爾大學材料科學工程博士學位，目前擔任清華大學材料科學工程學系教授，他深耕材料科學領域，透過其與學界連結及資源，將能為元太科技在材料研發與徵才上，拉近產業與人才的距離。
此外，新選任的董事鄭夙雅曾任李奧貝納集團營運長，她於2021年創辦爾亞品牌顧問公司，透過她對閱聽眾的理解、在廣告代理、數位與線下廣告的經驗，有助於元太科技強化行銷宣傳將進軍電子紙數位廣告看板市場。
創辦人何壽川在此次董事改選中，則卸任董事職務。元太指出，創辦人於30多年前即洞見紙張數位轉型的機會，帶領元太篳路藍縷走過高潮低谷，茁壯發展至今。其擔任元太董事期間對公司之經營管理指導建言，使公司獲益良多，他也是循環經濟及再生能源專家，指導公司永續發展策略。因此，董事會通過決議委任何壽川為元太科技最高顧問，同時也以專家顧問列席永續委員會指導。
今日元太股東會通過配發112年股東股利，每股配發4.5元，寫下歷史新高。董事會也通過現任董事長李政昊連任。元太指出，在李政昊董事長任內，元太合併營收從2020年的154億元成長至2022年的300.6億元，創下近11年新高，在2022年，營業利益率30.6%、淨利率33%，稅後淨利99.1億元，每股稅盈餘（EPS）8.69元，同樣寫下歷史新頁。
展望未來，元太致力為城市與大眾帶來節能、無光害的環境友善及視覺健康產品。電子紙是全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術，根據哈佛公衞學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛達3倍健康程度。電子紙材料具「反射式」與「雙穩態」的技術特性，不換畫面耗電，是最佳的智慧低碳顯示器，在國際永續ESG的浪潮中，用於交通告示及廣告看板，將成為受到客戶青睞的節能產品。